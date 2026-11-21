En el Inalpi Arena de Turín, Alexander Zverev y Daniil Medvedev protagonizaron un duelo de saques y contraataques de alto nivel, sin embargo, el número 1 se hizo de su lugar y venció al ruso por 7-6 (7-0) y 6-4.

El primer set fue un pulso de servicio casi impecable, sin break points de por medio, hasta que el alemán desató un monólogo en el tie-break: se llevó los siete puntos seguidos (7-0) con una mezcla de agresividad y precisión, cerrando con un passing shot que dejó al ruso sin respuesta.

En el segundo set el equilibrio se mantuvo hasta el séptimo juego, cuando Medvedev se auto condenó con una doble falta que le costó el único break de la semifinal.

Zverev no desaprovechó la ventaja: mantuvo su saque intacto, cerró 6-4 y se impuso 7-6 (0), 6-4 en aproximadamente una hora y 27 minutos.

El número uno del mundo avanzó sin ceder un solo set ni un solo juego de servicio en todo el torneo, consolidando una semana de dominio total sobre el campeón de 2020.

Zverev sella la final soñada de las ATP Finals 2026 contra Alcaraz

Con la victoria de Zverev queda cerrada la gran final de las Nitto ATP Finals 2026: el alemán, número uno del ranking y bicampeón del torneo (2018 y 2021), se medirá a Carlos Alcaraz, el gran favorito y principal rival en la pelea por el título de maestros.

Será el choque más esperado de la temporada, un número uno contra el número dos en la práctica (con Sinner ausente), en el que ambos llegan invictos tras cuatro partidos y sin haber cedido un set en el caso de Zverev.

El alemán busca su tercer título en Turín y reafirmar su condición de líder, mientras el murciano persigue su primer trofeo en el evento de fin de año y sigue en una racha de victorias consecutivas.

El historial favorece ligeramente a Alcaraz (7-6), con su último triunfo en las Semifinales del Abierto de Australia de este año.

Ambos llegan frescos en el aspecto competitivo y con argumentos de sobra: la solidez de servicio y la experiencia de Zverev frente a la explosividad, el revés y la capacidad de remontada de Alcaraz, quien superó a Shelton 3-6, 6-3, 7-6 (1) en la otra semifinal.

Final ATP Finals 2026: Zverev vs Alcaraz, horario en México y dónde ver