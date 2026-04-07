Del Pedregal al adiós: Aaron Ramsey anuncia retiro al no hallar club tras dejar Pumas 

La historia del futbolista Aaron Ramsey, el emblemático capitán de la selección de Gales y figura histórica del Arsenal, ha anunciado su retiro profesional a los 35 años, poniendo fin a una trayectoria que se extendió por casi dos décadas y superó los 600 partidos oficiales.

La noticia llega tras un periodo de inactividad. Ramsey dejó a los Pumas de la UNAM desde octubre pasado, cuando finalizó de mutuo acuerdo su contrato con la institución de la Liga MX. Ramsey llegó a México con la ilusión de mantenerse vigente para su selección, pero tras su salida del Pedregal y la falta de una oferta que cumpliera sus expectativas ha puesto fin a su carrera.

¿Por qué dejo Ramsey a los Pumas?

Se entiende que hubo diversas situaciones que llevaron a la salida de Ramsey de los Pumas, pero la que más peso tuvo fue la pérdida de su perro de raza beagle llamado Halo, el cual se extravió de una guardería para mascotas en San Miguel de Allende.

A pesar de los múltiples intentos por localizarla tanto de él como de su familia nunca apareció tras un mes de búsquedas.

Su paso por los Pumas de la UNAM no fue sencillo. Su debut en la Liga MX se retrasó por una lesión tras haber llegado el 1 de julio de 2025. En total jugó seis partidos, logró un gol contra el Atlas y sumó 235 minutos.

Un legado de títulos y momentos históricos

Surgido de las inferiores del Cardiff City, Ramsey saltó a la fama mundial con el Arsenal, club donde militó durante 11 temporadas. Con los "Gunners" disputó más de 250 partidos de Premier League y se convirtió en el hombre de las finales, anotando el gol de la victoria en dos de las tres FA Cups que conquistó en Londres.

Su carrera también lo llevó a la Juventus, donde sumó un título de Serie A y una Coppa Italia, además de breves pasos por el Niza y el Rangers de Escocia.

Sin embargo, su impacto más profundo fue con la selección de Gales llevando al equipo hasta las semifinales de la Euro 2016, además contribuyó a terminar la sequía de su país en Copa del Mundo regresando en Qatar 2022 tras 64 años de ausencia.

El mensaje de despedida

A través de sus redes sociales, Ramsey compartió un mensaje de agradecimiento en donde anunció su despedida.

"No ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles. Gracias a la 'Red Wall' por estar ahí en las buenas y en las malas".