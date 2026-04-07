Futbolista apagó un incendio en pleno partido

Futbolista, vicepresidente y... ¡bombero! Ezequiel Schelotto, ex jugador de Inter de Milán, protagonizó una acción que permanecerá como estampa peculiar. Durante un juego de su equipo, el FC Paradiso, donde también es inversor y vicepresidente, fue grabado cuando intervino para apagar un incendio detrás de uno de las portería. El argentino, que alguna vez se puso la playera de la Selección Italiana, ingresó a la cancha con una manguera de larga extensión para rociar agua en el área donde se estaba propagando el fuego. La heroica acción ocurrió en la Promotion League, equivalente a una tercera división, en Suiza.

Ezequiel Schelotto nació en Buenos Aires, en 1989. Apodado El Galgo, es un futbolista ítalo-argentino cuya trayectoria se define por su velocidad y una carrera atípica, marcada por su rápida adaptación al futbol europeo y un reciente e inédito giro dirigencial. Surgido de las inferiores de Banfield, emigró a Italia a los 17 años sin haber debutado en Primera División.

En Europa desarrolló la mayor parte de su carrera como lateral o volante derecho. Su pico profesional ocurrió en Italia, donde brilló en el Atalanta, de donde dio el salto al Inter de Milán. Sus actuaciones en el calcio le valieron ser convocado a la selección italiana, debutando en 2012, tras haber pasado por las categorías inferiores de la Nazionale. Posteriormente, sumó experiencia en la Premier League con el Brighton.

Su regreso al futbol argentino se concretó en 2021, al firmar con Racing Club. Sin embargo, su paso por Argentina —que incluyó pasos por Aldosivi y Deportivo Morón— estuvo obstaculizado por lesiones, incluyendo una rotura de ligamentos que le hizo perder casi año y medio de actividad.

“Por más momentos como éste”, escribió en X Schelotto junto con esta foto con José Mourinho. @GalgoSchelotto

Actualmente, Schelotto vive una realidad deportiva inusual en Suiza: juega como lateral derecho en el FC Paradiso de la tercera categoría, y simultáneamente ejerce el rol de vicepresidente del club, cargo al que accedió tras comprar acciones y asumir la responsabilidad financiera del equipo, en un reemplazo dirigencial a su amigo Maxi López. Su contrato como jugador finaliza este 2026.