Paulo Victor presume su felicidad por volver a Brasil; se acerca la despedida con el América 

Paulo Victor Rodrigues, auxiliar del entrenador André Jardine en el América, dio comienzo a sus nuevas responsabilidades con las selecciones juveniles de Brasil, las cuales encendieron la cuenta regresiva para su adiós de la Liga MX.

Parte del histórico tricampeonato, Paulo Victor ha sido pieza fundamental en el trabajo de André Jardine con el América, en el que antecede a su trabajo la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en futbol varonil.

Con el breve descanso del América por la Fecha FIFA, Paulo Victor aprovechó para reportar con la Confederación Brasileña de Futbol y dirigir sus primeros entrenamientos con las categorías Sub-20 y Sub-23.

“Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en Brasil como entrenador de los equipos brasileños Sub-20 y Sub-23. Un ciclo importante de mucho trabajo, desarrollo y construcción.

“Hasta el final del semestre competitivo también seguimos día a día con América muy agradecidos y con el mismo compromiso de siempre con nuestros objetivos. Muy motivado por todo lo que nos espera”, expresó el nuevo entrenador de las selecciones juveniles de Brasil.

La misión de Paulo Victor es la clasificación de Brasil a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de los procesos Sudamericano y Mundial Sub-20. Sin embargo, terminará el torneo Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup 2026 con las Águilas del América.

En conferencia anteriores, André Jardine destacó el aporte de Paulo Victor y dejó para una vez finalizado el semestre el nombre de quien tome el lugar de su auxiliar.