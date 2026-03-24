MLB 2026: llega el reto de bolas y strikes y Netflix entra al juego

Las Grandes Ligas inician la temporada 2026 con una de las transformaciones más importantes en su historia reciente, con la implementación del sistema de retos de bolas y strikes, además de la entrada de Netflix como nuevo actor en las transmisiones.

El cambio más significativo dentro del terreno será el debut del ABS Challenge (Automated Ball-Strike System), una tecnología que fue probada durante años en ligas menores, utilizada en dos Spring Training consecutivos y presentada también en el Juego de Estrellas 2025.

Ahora, por primera vez, se aplicará en temporada regular, permitiendo que bateadores, receptores o lanzadores puedan retar decisiones de bolas y strikes.

El funcionamiento es inmediato: tras el reto, el sistema revisa el lanzamiento mediante tecnología de seguimiento, determinando si la pelota pasó o no por la zona de strike. La respuesta se muestra en segundos, evitando pausas prolongadas y manteniendo el ritmo del juego.

Cada equipo contará con un número limitado de retos, lo que introduce un componente estratégico y busca equilibrar la precisión tecnológica con la esencia del beisbol.

Sin embargo, el sistema no estará disponible en todos los escenarios. MLB confirmó que el ABS no se utilizará en juegos especiales como la serie en Ciudad de México ni en el Little League Classic, debido a que esos parques no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el sistema.

Fuera del campo, la otra gran novedad es la llegada de Netflix como transmisor oficial, consolidando su crecimiento dentro del deporte en vivo tras incursionar en eventos de boxeo y la NFL.

Su entrada en vigor será inmediata y de alto impacto, ya que transmitirá el primer juego de la temporada regular, cuando los Yankees de Nueva York enfrenten a los Gigantes de San Francisco.

Además, la plataforma tendrá presencia en momentos clave del calendario:

El Home Run Derby

El juego del Field of Dreams en Iowa en agosto

Una selección de encuentros de temporada regular

Con estos ajustes, MLB da un paso firme hacia la modernización, combinando tecnología dentro del terreno y nuevas ventanas de distribución fuera de él.

La temporada 2026 marcará no solo resultados, sino también una evolución en la forma en que se juega y se consume el beisbol.