El futuro de Aaron Rodgers sigue en el aire: Mike McCarthy quiere tenerlo de vuelta con los Steelers

La NFL vive uno de sus momentos de mayor expectativa rumbo a la temporada 2026, y en el centro de la conversación aparece una posibilidad que mezcla nostalgia, éxito y narrativa: el reencuentro entre el veterano quarterback Aaron Rodgers y su antiguo coach, Mike McCarthy, ahora al mando de los Pittsburgh Steelers.

El propio McCarthy encendió la conversación al reconocer que un reencuentro con el quarterback sería “una gran historia”, frase que rápidamente resonó en toda la liga por el peso que ambos nombres tienen en la historia reciente del futbol americano.

Rodgers y McCarthy compartieron una de las etapas más exitosas en la NFL con los Green Bay Packers, incluyendo la conquista del Super Bowl XLV. Ahora, más de una década después, el destino podría reunirlos en un contexto completamente distinto, pero con la misma ambición por trascender con los Pittsburgh Steelers.

El escenario, sin embargo, está lejos de ser claro. A sus 42 años, Rodgers aún no define si continuará su carrera profesional en 2026, lo que mantiene en suspenso a toda la organización de Pittsburgh, que espera que el QB que los llevó a la postemporada la campaña pasada extienda por lo menos una temporada más su estancia en la NFL.

El veterano quarterback de 42 años viene de liderar a los Steelers a un título divisional en 2025, demostrando que todavía tiene nivel para competir al más alto nivel, pero su futuro depende más de una decisión personal que deportiva.

Mike McCarthy llega a Pittsburgh luego de haber entrenador a los Dallas Cowboys, otra de las franquicias más relevantes de la NFL. Reuters

Mientras tanto, dentro del equipo hay optimismo. Jugadores y entorno cercano han manifestado su deseo de que Rodgers regrese, conscientes de que su presencia eleva de inmediato las aspiraciones del equipo.

La llegada de McCarthy como nuevo head coach también juega un papel clave en esta ecuación. Su contratación representa un cambio estructural tras la salida de Mike Tomlin, además de que abre la puerta a una reconexión deportiva basada en confianza y conocimiento mutuo.

El propio McCarthy ha sido prudente. Aunque reconoce el valor de Rodgers y la narrativa que implicaría su regreso, también ha dejado claro que la decisión final recae completamente en el jugador, manteniendo a la franquicia en una especie de espera estratégica.

En paralelo, los Steelers evalúan escenarios alternativos. La falta de certeza en la posición de quarterback obliga a la organización a contemplar opciones en el próximo Draft o dentro del roster actual, lo que añade presión al calendario de decisiones.

Lo que está en juego no es solo un movimiento deportivo, sino una historia que podría marcar la temporada: la de un veterano legendario que decide un último capítulo junto al entrenador con el que alcanzó la gloria hace algunos años en una de las franquicias legendarias de la NFL.