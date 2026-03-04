Auxiliar deja al América en mayo; técnico de la Sub-20 y preolímpica de Brasil

Paulo Victor, ahora exauxiliar de André Jardine, dejará al América para ser nuevo técnico de la selección varonil Sub-20 y del combinado preolímpico de Brasil, así lo confirmó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

El que era auxiliar del América tuvo paso en las categorías Sub-15 y Sub-17 de Brasil, y a sus 38 años regresa para comandar los próximos ciclos del Campeonato Sudamericano, Mundial Sub-20 y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Destacan en Brasil que Paulo Victor tiene gran capacidad para desarrollar atletas prometedores Mexsport

“Paulo Victor siempre ha sido un excelente entrenador dondequiera que ha estado, con una gran capacidad para desarrollar atletas prometedores y construir un equipo campeón con un futbol ofensivo y ganador. Llega con la experiencia de alguien que ya conoce la responsabilidad y el orgullo de representar a la Selección Brasileña. Lucas ya ha trabajado con nosotros y es un profesional de primer nivel”, indicó Branco, coordinador de las categorías inferiores masculinas de Brasil.

Paulo Victor trabaja desde 2023 en la Liga MX, donde fue auxiliar de André Jardine, con el que conquistó el tricampeonato con el América y la Campeones Cup de 2024 tras vencer al Columbus Crew, campeón de la MLS.

Paulo Victor comandará a la selección de Brasil Sub-20 en la próxima fecha FIFA Mexsport

La CBF indicó que Paulo Victor comandará a la selección de Brasil Sub-20 en la próxima fecha FIFA, pero seguirá en el América hasta el mes de mayo.

Junto con él, llega Lucas Andrade, que será su auxiliar técnico.

La Confederación Brasileña apunta a Paulo Victor como parte de su “plan estratégico” para comandar a Brasil en la búsqueda de la conquista de los torneos más importantes de la categoría Sub-20 y con el objetivo de conquistar la medalla de oro olímpica.

Victor también fue auxiliar de André Jardine en la selección de Brasil que consiguió la medalla de oro en los Olímpicos de Tokio 2020-

Asimismo, dirigió la categoría Sub-20 del Palmeiras, con la que se alzó con el título Paulista en 2021, la Liga y la Copa de Brasil en 2022.