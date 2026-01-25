Patriots vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

La NFL presume igualdad como principio fundacional de la liga. Cada temporada promete renovación, accidentes y campeones inesperados. En la práctica, el Super Bowl cuenta otra historia. La de los equipos que saben llegar y repetir.

Nueva Inglaterra volvió a aparecer en el punto exacto donde la liga se vuelve predecible. Con una victoria de 10-7 sobre los Broncos, los Patriots aseguraron su pase al Super Bowl LX, que se jugará en Santa Clara. Será la duodécima ocasión que la franquicia dispute el partido más importante del fútbol americano profesional.

Ningún otro equipo ha llegado tantas veces. Nueva Inglaterra suma seis trofeos Vince Lombardi y cinco derrotas en el Super Bowl. Sus campeonatos abarcan casi dos décadas y sobrevivieron a un cambio de era y de generación. Ahora, con un triunfo más, podrían romper el empate histórico que comparten en la cima con los Steelers y convertirse en la franquicia más ganadora de todos los tiempos de la National Football League.

Los Patriots ganaron el título de la AFC al derrotar a la AFC. AFP

Pats, protagonista constantes

El camino de los Patriots ha sido una montaña rusa. Perdieron finales inolvidables. Construyeron su legado en márgenes mínimos. En cinco de sus seis campeonatos, la diferencia fue de una posesión o menos con Tom Brady como protagonista.

Durante el periodo que marcó a la liga entre 2001 y 2018, Nueva Inglaterra apareció nueve veces en el Super Bowl. Fue una presencia constante en un escenario diseñado para la rotación. Mientras otros proyectos se desmoronaban, los Patriots se mantuvieron competitivos sin importar el rival ni el contexto.

Las derrotas también formaron parte del relato. El equipo perfecto que no lo fue en 2007. Dos finales perdidas ante los Giants. Otra más frente a Filadelfia. Incluso así, Nueva Inglaterra nunca dejó de volver.

Los números explican la rareza. En 59 Super Bowls disputados, s{olo dos franquicias han ganado seis títulos. 12 equipos nunca han levantado el trofeo. En los playoffs de 2025, cinco organizaciones buscaban su primer campeonato y ninguna alcanzó la final de conferencia.

La liga cambia, los protagonistas rotan, pero el desenlace suele incluir a los mismos. Los Patriots no dominaron todas las épocas, pero sí entendieron mejor que nadie cómo mantenerse vivos cuando la temporada se reduce a un partido.

Ahora están de regreso. Otra vez. A una victoria de quedarse solos en la historia.

En la NFL del azar, Nueva Inglaterra sigue siendo la excepción.

Equipos más ganadores

Patriots

6 títulos | * Disputarán su duodécimo Super Bowl

Steelers

6 títulos | 8 apariciones

Cowboys

5 títulos | 8 apariciones

49ers

5 títulos | 8 apariciones

Packers

4 títulos | 5 apariciones