Bruno Fernandes y Michael Carrick protagonizan cruce tras derrota del Manchester United

Las polémicas no paran en el Manchester United, y mucho menos los señalamientos públicos. Hace un par de semanas, Lisandro Martínez responsabilizó a la directiva; ahora, Bruno Fernandes cuestionó el planteamiento de su entrenador Michael Carrick. Por su parte, el entrenador inglés lanzó un dardo al desempeño de su capitán.

Este martes, Manchester United cayó ante el Como 1907 por 4-1 en la UEFA Champions League, en un partido en el que la escuadra italiana tuvo mayor posesión del esférico y recuperó más balones a través de la presión alta y un juego ofensivo. Por su parte, Michael Carrick optó por jugar al contragolpe a través de un bloque medio-bajo, por lo que Bruno Fernandes cuestionó el planteamiento de su entrenador para afrontar el compromiso.

Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y, a veces, dejar espacio a la espalda e intentar recuperar el balón esperando al rival… Creo que a veces tenemos que ser más valientes bajo presión, arriesgarnos a presionar muy arriba y hacer que se sientan incómodos”, declaró en la zona de entrevistas al terminar el encuentro.

Asimismo, no solo cuestionó las decisiones de su entrenador, sino que también expuso los errores que percibió en el transcurso del encuentro y las desventajas de haber planificado jugar el partido al contragolpe.

Un equipo que juega por el centro con asociaciones cortas, si le das demasiado tiempo y espacio, puede hacerte daño por las bandas… A veces, cuando les das demasiado el balón a estos equipos, ganan confianza… En cuanto al entrenador, estamos haciendo lo que nos pide. Hemos trasladado al campo el mensaje de lo que nos exige”.

Michael Carrick señaló a Bruno Fernandes

Durante la conferencia de prensa, Michael Carrick señaló a su capitán tras contrastar su entendimiento con la forma en que planteó el partido en cuanto a la presión al rival, dejando entrever que el futbolista portugués no comprendió su mensaje. Asimismo, cuestionó su sacrificio en el terreno de juego.

En realidad hicimos una presión parcial hombre a hombre en la segunda mitad, y encajamos un gol por eso… Sea cual sea la táctica que utilices, si no corres hacia delante y no corres hacia atrás, no vas a ganar”.

El técnico inglés también asumió la responsabilidad por el resultado, aunque criticó el rendimiento del equipo e insistió en que los jugadores no pueden elegir cuándo competir con intensidad y cuándo bajar el ritmo.

No puedes encenderte y apagarte. No puedes elegir cuándo quieres rendir y cuándo no, cuándo lo das absolutamente todo y cuándo quizá no… No fueron solamente los goles. La manera en que afrontamos el partido fue lo más difícil de ver… Estoy realmente enfadado. Que juguemos de esa manera es inaceptable”.

Carrick se disculpó con la afición

El Manchester United arrastra una racha negativa en sus últimos ocho partidos, en los que suma dos victorias, tres empates y tres derrotas. Además, su inoperancia ofensiva ha sido clara: 12 goles anotados y 13 encajados.

Por ello, Michael Carrick ofreció disculpas a los aficionados que viajaron a Italia para acompañar al equipo y presenciaron la goleada ante el Como 1907. El entrenador reconoció la decepción y admitió que la actuación de su equipo estuvo lejos de lo esperado.