¿Fabio Cannavaro a la Liga MX? Agencia del DT italiano le busca equipo en México y Estados Unidos

Durante los últimos años el futbol mexicano se ha convertido en un mercado cada vez más atractivo para futbolistas provenientes de del Viejo Continente y ahora parece que los entrenadores europeos también ven con buenos ojos el dirigir en nuestro país.

De acuerdo con información revelada por TUDN, Fabio Cannavaro, leyenda del futbol italiano, tiene posibilidades de llegar a la Liga MX en un futuro.

La fuente ya mencionada revela que Cannavaro recientemente ha cambiado de representantes, firmando con una agencia latinoamericana que desde ya le está ‘tanteando terreno’ para encontrarle equipo no solo en Liga MX, sino también en la MLS.

Es importante mencionar que actualmente Fabio Cannavaro se encuentra en el banquillo de la selección de Uzbekistán, combinado con el que tuvo la oportunidad de dirigir la pasada Copa del Mundo 2026. Se desconoce si es que está dispuesto a renunciar a su cargo si existe la posibilidad de dirigir en México o Estados Unidos o si esta solo es una posibilidad si es destituido.

Dos clubes en México interesados en Fabio Cannavaro

Además de los rumores que recientemente ponen a Fabio Cannavaro como candidato a llegar a la Liga MX, el entrenador italiano ya había sido vinculado tiempo atrás con el futbol mexicano.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, Cannavaro fue pretendido por dos importantes clubes de México durante el verano del 2025. El periodista italiano no reveló que equipos buscaron hacerse de los servicios de Fabio, pero sí confirmó que hubo negociaciones y al DT le atraía el desafío de dirigir en el futbol mexicano.

Al final las negociaciones no llegaron a buen curso y en el mes de octubre del mismo año Fabio Cannavaro terminó firmando por Uzbekistán.

Cannavaro no se consolida como entrenador

Con los botines puestos Fabio Cannavaro alcanzó la cúspide en la carrera de cualquier futbolista profesional: campeón del mundo y balón de oro, sin embargo, en los banquillos aún no ha logrado consolidarse.

Hace casi 12 años que Cannavero comenzó su cerrera como entrenador pasando por clubes como Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Benevento, Udinese, Dinamo Zagreb y las selecciones de China y actualmente en Uzbekistán. Guangzhou Evergrande (segunda etapa) ha sido su proceso más largo (125 partidos), mientras que en el resto de sus equipos no ha durado más de 25 partidos en el banquillo.