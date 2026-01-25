Patriots y Seahawks se vuelven a ver en un Super Bowl ¿quién es el favorito en el LX?

Después de 272 juegos de temporada regular, de un calendario que mastica cuerpos e ilusions, de unos playoffs que comenzaron en ronda de comodín y fueron dejando historias tiradas, la National Football League vuelve a su costumbre más cruel y más honesta reducirlo todo a un sólo domingo. El Super Bowl LX no es una consecuencia natural, es una depuración. Llegar implica haber resistido más de lo que se presume, haber fallado menos de lo que se tolera.

Nueva Inglaterra está ahí otra vez y no por inercia histórica. Está porque entendió antes que otros que la liga no premia el brillo constante sino la capacidad de sobrevivir a semanas incómodas. El 10-7 sobre Denver en la final de la AFC no fue un espectáculo, fue una declaración. Los Patriots regresaron al juego por el Vince Lombardi por duodécima ocasión, nadie ha pisado tantas veces este escenario, y lo hacen desde un lugar que conocen bien el del equipo al que no se le cree del todo.

La narrativa se quiso ir por otro lado durante meses. Que la era había terminado. Que el apellido pesaba más que el presente. Que sin Brady y sin Belichick el apellido Patriots era apenas una marca antigua. La temporada se encargó de desmontar esa lectura con paciencia. Drake Maye no jugó como heredero sino como conductor funcional de una ofensiva que no necesita fuegos artificiales. Mike Vrabel no entrenó como alumno aventajado del pasado sino como alguien que entiende que enero no se juega, se administra.

Las líneas de apuesta los coloca como underdog por 3.5 puntos contra los Seahawks que este domingo vencieron 31-27 en un dramático encuentro a los Rams. Será la cuarta ocasión que Seattle dispute el gran domingo. Hasta ahora tiene marca de 1-2.

Antecedente de la rivalidad

El cruce entre Nueva Inglaterra y Seattle no necesita presentación porque ya dejó una cicatriz permanente en la liga. Cada vez que ambos nombres aparecen en la misma frase, la memoria regresa al mismo punto febrero de 2015, Super Bowl XLIX, la yarda uno, el pase que no debía lanzarse y la intercepción de Malcolm Butler que congeló a Seattle y elevó a los Patriots a una dimensión histórica. No fue sólo un título, fue una escena fundacional para ambos lados, una jugada que aún define conversaciones y decisiones.

Desde entonces, la rivalidad ha transitado más por el peso simbólico que por la frecuencia. Se han enfrentado 20 veces en total, incluida aquella noche de postemporada, con ventaja mínima para los Seahawks 11-9. Seattle ha ganado más partidos, Nueva Inglaterra ganó el que nadie olvida. Ese equilibrio explica por qué este antecedente no envejece.

Nada es igual hoy. Pete Carroll ya no es head coach a los Seahawks. Bill Belichick dejó Foxborough. Russell Wilson pertenece a otra ruta de la NFL. Tom Brady tampoco está en el campo y observaría desde la cabina de transmisión. Aun así, el recuerdo no se disuelve porque el contexto cambia, solo se reacomoda.

Seattle llega ahora bajo el mando de Mike Macdonald, con una defensa que volvió a ser carta de presentación y un récord de 14-3 que lo colocó como uno de los equipos más sólidos de la temporada regular. Patriots también terminó 14-3, conducido por Mike Vrabel en su primer año como entrenador en jefe del equipo donde se formó como jugador.