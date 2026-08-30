¡Victoria de Pato O'Ward en carrera dominical de IndyCar en Milwaukee!

Pato O’Ward se recuperó de una mala detención en pits para ganar la carrera dominical de la serie IndyCar en el óvalo de Milwaukee.

La actividad en el óvalo ubicado en Wisconsin quedó perjudicada por la lluvia que persistió durante todo el sábado, haciendo que la competencia que inició ayer – y que el mexicano lideraba – se reagendara. Originalmente, esa competencia iba a reiniciar por la mañana de hoy, pero la lluvia persistió y ahora se completará en la tarde-noche de hoy domingo.

Respecto a la segunda carrera de la agenda, O’Ward logró salir delante de sus rivales tras su última detención en pits, para liderar las últimas 50 vueltas de la justa de 250.

Esto, a pesar de que en la primera visita a la zona de abastecimiento, el regiomontano sufrió una tardanza en el cambio del neumático trasero derecho, y que le hizo caer a la posición 15 tras arrancar en segundo sitio.

Para su fortuna, una buena ejecución de sus posteriores detenciones le permitieron avanzar gradualmente al frente, para luego saltar de cuarto a primero y resistir el ataque de Scott McLaughlin, mientras lidiaba con tránsito.

La carrera que ha ganado O’Ward se marcará oficialmente como la Carrera 2 del fin de semana. Además de ser su segundo triunfo del año, es el undécimo en su trayectoria, con lo que iguala a Adrián Fernández en cantidad de victorias en la historia de las carreras de autos Indy.

McLauglin y Christian Lundgaard completaron el podio, mientras Alex Palou acabó quinto y Kyle Kirkwood, sexto.

El español sale con distancia de 94 puntos sobre Kirkwood, por lo que sólo necesita acabar por delante del estadunidense en la competencia que todavía no se completa en Milwaukee para sellar su quinto campeonato.

La reanudación de la competencia que inició el sábado en Milwaukee será a las 16:30 hrs (Tiempo del Centro de México).