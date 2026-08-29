IndyCar: Carrera 1 en Milwaukee es pospuesta al domingo con Pato O'Ward de líder

La IndyCar volvió a ser perjudicada por lluvia, siendo en esta ocasión en Milwaukee, donde la primera carrera del fin de semana, en la que Pato O’Ward era líder, se completará el domingo por la mañana.

Durante todo este sábado, las nubes rodearon al óvalo de una milla de extensión, para luego dar paso a una llovizna que comenzó a caer a la hora programada del arranque de la competencia, en la que el regiomontano arrancó en primer lugar. La bandera verde salió pasadas las 13:30 hrs (Tiempo del Centro de México).

Sólo se lograron completar 90 de las 250 vueltas pactadas, un tramo en el que a pesar de ser superado por Felix Rosenqvist y Josef Newgarden, O’Ward recuperó la delantera tras cumplir con su primera detención en pits, rebasando al sueco poco antes de que ondeara la bandera amarilla en el giro 61 por precipitaciones.

Los autos se mantuvieron en pista durante 30 vueltas, pero la lluvia se intensificó y envió a los coches a la zona de pits. Pese a que hubo una ventana de cuatro horas de espera y varios intentos para secar la pista, los esfuerzos fueron en vano, ya que empezó a caer la noche en la zona de West Allis, Wisconsin. El autódromo no tiene luces artificiales.

A diferencia de la Fórmula 1, para que sea una carrera oficial, se debe completar el 50 por ciento del recorrido. Sólo una causa de fuerza mayor puede obligar a cancelarla.

De este modo, se tratará de completar la primera carrera del fin de semana a las 7:00 AM (Hora CDMX). O’Ward lidera sobre Rosenqvist, Alexander Rossi, Newgarden y Christian Lundgaard.

El español Alex Palou, quien puede coronarse tan pronto como al completar la Carrera 1 del fin de semana, entró a la zona de pits durante el encadenamiento para cargar combustible, por lo que corre en décimo sitio.

Su rival Kyle Kirkwood corre séptimo, luego de ser uno de los pocos pilotos en quedarse en pista en la neutralización, por lo que el resto de esta competencia será una con múltiples estrategias. Además, hay un 40 por ciento de probabilidades de lluvia para la mañana de este domingo.

Esperemos que la lluvia no vuelva a interferir mañana. Si logramos completar la carrera, habrá dos estrategias en juego, aunque es difícil saberlo”, comentó O’Ward.

O'Ward además lidera un grupo de estrategias Joe Skibinski/IndyCar

En las últimas 50 vueltas más o menos estábamos pensando en entrar; yo no tenía previsto hacer una parada en pits, sino quizás ahorrar combustible y estirar el stint. Son cosas que pasan; volveremos mañana y seguiremos luchando desde ahí”.

¿Dónde ver las carreras de Pato O'Ward e IndyCar en Milwaukee 2026?

La segunda competencia de esta cartelera sigue programada para las 11:00 hrs. (Hora CDMX).

Ambas citas de la IndyCar en Milwaukee se podrán ver por la plataforma de streaming Disney Plus. Se anunciará en breve el canal de televisión para ver el resto de la Carrera 1, mientras que la segunda está programada para transmitirse en ESPN 4 en México.