Una nueva vida: Santiago Giménez deja al AC Milan tras recibir luz verde para fichar con el Porto

El delantero mexicano Santiago Giménez ha recibido la autorización total para viajar y unirse al FC Porto, concretando uno de los movimientos más destacados del cierre del mercado de fichajes en Europa.

Tras el acuerdo definitivo alcanzado entre las directivas del conjunto portugués y el AC Milan, el atacante de 25 años obtuvo el visto bueno del club de la Serie A para emprender el viaje a territorio lusitano e iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

El 'Bebote', quien no sumó los minutos deseados en el esquema italiano de Ruben Amorim, optó por el ambicioso proyecto deportivo de los Dragones por encima de propuestas económicamente atractivas como la del Trabzonspor de Turquía. Las negociaciones se agilizaron drásticamente en las últimas horas gracias a la mediación del entorno de Jorge Mendes, destrabando la operación a contrarreloj.

Las cifras y condiciones del acuerdo por el 'Chaquito'

La negociación se estructuró mediante un esquema estratégico que favorece la viabilidad financiera de la transferencia:

Esquema inicial: El movimiento se formalizó como un préstamo gratuito por un año , por lo que los lusos no desembolsarán una tarifa inmediata.

El movimiento se formalizó como un , por lo que los lusos no desembolsarán una tarifa inmediata. Opción de compra: El contrato contempla una cláusula fijada en 18 millones de euros , a la que se añaden 2 millones adicionales en variables por rendimiento.

El contrato contempla una cláusula fijada en , a la que se añaden 2 millones adicionales en variables por rendimiento. Obligatoriedad: Dicha opción se transformará en compra obligatoria si el internacional mexicano cumple un porcentaje mínimo de minutos y objetivos colectivos en el ciclo.

Mediante esta estructura, el cuadro rossonero garantiza recuperar una parte considerable de su inversión a mediano plazo, mientras que el Porto incorpora a un artillero de garantías para encarar la liga local y la UEFA Champions League.

El futbolista ya se encuentra en Oporto para someterse a los exámenes médicos de rutina entre esta tarde de domingo y las primeras horas del lunes 31 de agosto, fecha en la que se realizará la presentación oficial. Con esto, Giménez buscará emular las históricas glorias que compatriotas como Héctor Herrera, Jesús 'Tecatito' Corona y Miguel Layún consiguieron portando la camiseta blanquiazul en el balompié de Portugal.