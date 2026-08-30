El peruano Cristhian Pacheco rompe la historia con la conquista del Maratón de la Ciudad de México

El atleta peruano Cristhian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn se proclamaron campeones de la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México, llevada a cabo con éxito este domingo 30 de agosto de 2026. La emblemática prueba de 42.195 kilómetros, respaldada por la prestigiosa Etiqueta de Oro de la World Athletics, albergó a más de 30,000 corredores que cubrieron la ruta desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el histórico Zócalo.

En la categoría élite masculina, Pacheco Mendoza protagonizó un hito histórico para el atletismo sudamericano al adjudicarse el primer puesto con un tiempo oficial de 2:10:03. El fondista y bicampeón panamericano lanzó una potente aceleración en el kilómetro 30 para despegarse definitivamente de sus perseguidores y terminar con el largo dominio africano en el podio. El mexicano mejor clasificado fue Emanuel Reyes, ubicado en la cuarta plaza.

Podio Maratón de la Ciudad de México (rama varonil)

Cristhian Pacheco (Perú) — 2:10:03 Anbesa Lencho Tesfaye (Etiopía) — 2:11:25 Balew Yihunie Derseh (Etiopía) — 2:11:58

Por su parte, la competencia de la rama femenil se convirtió en un contundente monólogo de las representantes africanas. Asefa Kasegn amarró la victoria al registrar un tiempo de 2:29:30, implantando un ritmo destructivo que le valió a la delegación etíope firmar un histórico triplete sobre la Plaza de la Constitución.

Podio Maratón de la Ciudad de México (rama femenil)

Alemtsehay Asefa Kasegn (Etiopía) — 2:29:30 Gebremedhin Kidsan Alema (Etiopía) — 2:32:23 Tefera Kolole Mekashu (Etiopía) — 2:34:04

Orgullo nacional en la categoría de Silla de Ruedas

El paratletismo mexicano ofreció una actuación memorable conquistando el triunfo en ambas ramas. El poblano Gonzalo Valdovinos se llevó la medalla de oro con una marca de 1:39:15, mientras que en la femenil, la representante olímpica Brenda Osnaya revalidó su reinado y se coronó bicampeona absoluta tras detener el reloj en 2:00:20. [1, 10]

Los ganadores absolutos se hicieron acreedores a una bolsa económica de 50,000 dólares (más de un millón de pesos mexicanos) y un dispositivo inteligente Garmin. Cabe destacar que el incentivo adicional de 550,000 pesos destinado a quienes superaran los récords históricos de la ruta quedó desierto en esta edición.