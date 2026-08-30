Renata Zarazúa pierde ventaja y se va del US Open

Renata Zarazúa volvió a quedarse en la primera ronda de un Grand Slam. La mexicana dejó escapar ventajas en el segundo y tercer sets y terminó cayendo 6-4, 4-6 y 6-7 (7-10) ante la rusa Polina Iatcenko, en su debut dentro del US Open.

La número 71 del ranking de la WTA partía con una diferencia importante sobre Iatcenko, ubicada en el puesto 160, y durante buena parte del encuentro pareció tener el partido en sus manos.

Zarazúa comenzó con autoridad y se llevó el primer set 6-4. Además de ponerla al frente, el parcial rompió una mala racha para la mexicana: fue apenas el primer set que ganó durante 2026 en un torneo de Grand Slam.

En el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, Renata también había quedado eliminada en la primera ronda y en los tres torneos perdió sus respectivos encuentros en sets consecutivos.

La oportunidad de terminar con esa racha apareció en Nueva York.

En el segundo parcial, Zarazúa consiguió el primer quiebre de servicio y tomó ventaja, pero no pudo sostenerla. Iatcenko reaccionó, quebró en dos ocasiones el saque de la mexicana y terminó devolviendo el 6-4 para mandar el partido a un tercer set.

Renata volvió a tomar ventaja

El último parcial siguió prácticamente el mismo guion. Renata volvió a quebrar primero y quedó en posición de encaminar el encuentro, pero nuevamente la rusa consiguió recuperar el servicio.

Sin que ninguna pudiera establecer una diferencia definitiva, el boleto a la segunda ronda tuvo que resolverse en un tiebreak a 10 puntos.

Ahí, Zarazúa volvió a verse obligada a reaccionar después de quedar abajo en el marcador. La mexicana consiguió acercarse y mantuvo abierta la pelea, pero Iatcenko fue más efectiva en los puntos finales y terminó imponiéndose 10-7.

De esta manera, Renata Zarazúa cerró los cuatro Grand Slam de 2026 sin conseguir superar la primera ronda. Australia, Francia, Wimbledon y ahora Nueva York terminaron con derrota en su partido de presentación, aunque en el US Open logró al menos ganar su primer set del año dentro de uno de los cuatro torneos grandes.