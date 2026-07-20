IndyCar: Pato O'Ward rescata séptimo lugar en Nashville, gana Alex Palou

El mexicano Pato O’Ward rescató un séptimo lugar en el Music City Grand Prix de IndyCar tras un complicado fin de semana en el óvalo de Nashville, mientras Alex Palou consiguió su quinto triunfo del año.

O’Ward no tuvo una buena actuación durante la carrera, que por lluvia se pospuso para la tarde de este lunes. Además de enfrentar condiciones de más de 40 grados centigrados en su auto, lidió con la falta de velocidad tope en su Arrow McLaren No. 5, por lo cual pasó gran parte de la competencia a la mitad del pelotón.

Pero las banderas amarillas lo beneficiaron en la segunda mitad del recorrido, especialmente la última, en la cual varios pilotos que estaban corriendo al frente del grupo estaban haciendo su última detención en pits.

Esto le permitió encarar el sprint final de 42 vueltas desde la octava ubicación, desde donde intercambió puestos con Scott McLaughlin, Mick Schumacher y Kyffin Simpson, para así asegurar la sexta posición.

De esta forma, O’Ward sumó su octavo resultado entre los diez primeros lugares en esta campaña, además de mantenerse en quinta posición general con 336 puntos, aunque la victoria de Alex Palou lo deja con déficit de más de 120 unidades respecto al español.

Palou corrió discretamente entre los cinco primeros sitios en la parte inicial del recorrido, pero fue en la segunda ronda de detenciones en pits cuando la suerte estuvo de su lado.

Mientras hacía su segunda ronda de paradas, salió una bandera amarilla por un accidente entre Scott Dixon y Alexander Rossi. Al no perder un giro de ventaja ante los líderes, espero que estos se metieran bajo, van a hacer su servicio, para así heredar el primer lugar, que ya no volvería a soltar.

Quién tuvo a la tripleta de Team Penske persiguiendolo durante los últimos 40 giros, y teniendo la desventaja de usar neumáticos duros contra los suaves de sus rivales, Palou se las ingenió para alejarse de ellos, venciendo a Josef Newgarden por ocho décimas.

De esta manera, Palou consiguió su quinta victoria de la campaña y la número 24 en su trayectoria en Indycar. Con seis carreras restantes, tiene ventaja de 83 puntos sobre David Malukas.

Newgarden y Malukas, quien arrancó en último lugar tras un accidente durante los entrenamientos, completaron el podio, en una carrera en la que el alemán Mick Schumacher obtuvo su mejor resultado en la serie hasta el momento, al cruzar la meta en octavo sitio.

La próxima fecha de la temporada 2026 de IndyCar será el domingo 8 de agosto en Portland, Oregon.