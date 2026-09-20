Pato O'Ward, el amuleto de los Dallas Cowboys en victoria contra Washington Commanders

Quien ya está aprovechando sus vacaciones es Pato O’Ward, ya que tras completar su actividad en IndyCar, fue testigo de lujo de la primera victoria de los Dallas Cowboys en la temporada de NFL.

El piloto mexicano recibió la invitación para ser parte de las actividades alrededor del encuentro de los Cowboys de este domingo, el primero para el equipo como local este año, en el que vencieron a los Washington Commanders por marcador de 37 a 20.

Su presencia se debió a las celebraciones del Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre y reconoce las contribuciones de la comunidad latina en Estados Unidos.

O’Ward, quien además vive en San Antonio, es el único piloto mexicano en la categoría de monoplazas y este año superó a Adrián Fernández como el piloto nacional con más victorias en la historia de la serie. Este año terminó en cuarto lugar en la campaña de la serie estadunidense, que finalizó hace dos semanas.

Fue así como el integrante del equipo Arrow McLaren convivió por algunos jugadores de los Cowboys antes del partido, así como con el propietario y gerente general de la franquicia, Jerry Jones.

Su asistencia también fue para promocionar la segunda edición de la carrera que IndyCar realiza justo a las afueras del AT&T Stadium de Arlington, programada para el 21 de marzo de 2027 y en la que la familia Jones participa en su organización. En la competencia de este año, O’Ward calificó en tercero y terminó en quinto lugar.

Durante el verano, Pato O’Ward dejó sus funciones como piloto de reserva de la escudería McLaren de Fórmula 1, por lo que no se espera que haga apariciones en los Grandes Premios de Estados Unidos y de la Ciudad de México en octubre. En 2027 seguirá con Arrow McLaren en IndyCar, aunque por el momento es su último año de contrato.

Otro piloto que participó en la promoción de la competencia de IndyCar en Arlington fue el estadunidense Conor Daly, quien ayer sábado convivió con Javier “Chicharito” Hernández durante el lanzamiento de la primera bola del partido de los Texas Rangers contra los Toronto Blue Jays de la MLB. La franquicia local también promueve el evento de IndyCar.