Resultados y Tabla de la Jornada 8 Liga Femenil BBVA Apertura 2026

La octava fecha del Apertura 2026 dejó marcadores abultados y duelos de alto voltaje que movieron la tabla. Las goleadas de Rayadas (10-0 a Necaxa) y Tigres (7-2 a Toluca) fueron el sello de una jornada ofensiva, mientras el empate del América ante Atlas cortó la racha perfecta de las Águilas y mantuvo la emoción en ambos grupos.

América no pudo ganar en la Jornada 8 Mexsport

Resumen de los partidos de la J8 de la Liga Femenil

Dentro de los partidos más destacados de la jornada fue que el Santos Laguna se impuso 2-0 en el Estadio Corona ante el Cruz Azul. Un autogol de V. Miranda al 35’ abrió el marcador y S. Pickard selló el triunfo al 79’.

Santos sumó tres puntos importantes para escalar en el Grupo A, mientras Cruz Azul sufrió un tropiezo que la deja más atrás en la pelea por los puestos de arriba.

Las Águilas empataron 2-2 en casa y vieron frenada su racha de siete victorias consecutivas. Geyse Ferreira abrió el marcador (su gol número 13 del torneo), Karen Flores empató para Atlas, Sanjuana Muñoz puso adelante a las rojinegras e Irene Guerrero rescató el punto para América al 70’.

Un penal fallado por Noemí Villalobos en el cierre le dio al Atlas un valioso punto de visitante.

Las Amazonas aplastaron 2-7 a las Diablas Rojas en el Nemesio Díez. Thembi Kgatlana fue la gran figura con cuatro goles y lideró una ofensiva demoledora que remató con autoridad.

Tigres alcanzó los 21 puntos y se colocó a la par de Rayadas en la cima del Grupo A por diferencia de goles, mientras Toluca bajó a la cuarta posición.

Resultados de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Monterrey 10-0 Necaxa

Monterrey 10-0 Necaxa Tijuana 0-2 Guadalajara

Pumas 2-0 Puebla

América 2-2 Atlas

Atlético San Luis 2-1 Pachuca

Atlante 2-1 Querétaro

León 0-2 Juárez

Toluca 2-7 Tigres

Santos Laguna 2-0 Cruz Azul

Así van los grupos de la Liga Femenil

GRUPO A

Rayadas – 21 pts Tigres UANL – 21 pts Juárez – 18 pts Toluca – 16 pts León – 12 pts Santos Laguna – 12 pts Cruz Azul – 12 pts Atlante – 6 pts Querétaro – 6 pts

GRUPO B