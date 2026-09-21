Querétaro Vs Atlante sufre cambio de día y horario (Jornada 11, Apertura 2026)
El Querétaro vs Atlante correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 contará con un nuevo día y horario al previamente establecido
La Liga MX dio a conocer que el compromiso entre Querétaro y Atlante correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 sufrirá un cambio de día y horario, llevándose a cabo el sábado 10 de octubre desde la cancha del Estadio Corregidora.
Mediante las redes oficiales de la Liga MX, se dio a conocer que el duelo entre Gallos y Potros no se llevará a cabo conforme a lo planeado en el inicio del semestre, postergándolo un día y no llevándolo a cabo el viernes 9 de octubre como estaba considerado en el calendario inicial del Apertura 2026:
“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, entre @Club_Queretaro y @Atlante que estaba programado para el viernes 9 de octubre a las 19:00 hrs., ahora se disputará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora”.
Estos son todos los detalles del partido entre Querétaro y Atlante a disputarse en La Corregidora:
Nuevo día: sábado 10 de octubre, 2026.
Nuevo horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Estadio y capacidad: Corregidora / 34,107 espectadores.
¿Cómo se jugará la Jornada 11 del Apertura 2026?
Una vez realizado el cambio en el calendario de la Liga MX, así es como se disputará la Jornada 11 del Apertura 2026 correspondiente a la Liga MX:
Puebla Vs León / viernes 9 de octubre, 19:00 horas.
Tigres Vs Toluca / viernes 9 de octubre, 21:00 horas.
FC Juárez Vs Xolos / sábado 10 de octubre, 17:00 horas.
Querétaro Vs Atlante / sábado 10 de octubre, 17:00 horas.
Atlas Vs Chivas / sábado 10 de octubre, 19:00 horas.
América Vs Monterrey / sábado 10 de octubre, 21:00 horas.
Atlético San Luis Vs Santos / domingo 11 de octubre, 17:00 horas.
Pachuca Vs Necaxa / domingo 11 de octubre, 17:15 horas.
Pumas Vs Cruz Azul / domingo 11 de octubre, 19:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG