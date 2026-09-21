Arrancan máscara a Místico y Soberano Jr. lo celebra: "Nunca dijeron que estaba contra las reglas”

Brandon Díaz se convirtió en el verdugo de Místico tras eliminarlo en Habilidad física 100 México, arrebatándole la máscara y dejándolo tendido para terminar con el puño en alto. Pese a la polémica que desató el zacatecano, celebró y enalteció la contienda frente a una ‘leyenda’ de la Lucha Libre en México; Soberano Jr. aplaudió el acto: “Nunca dijeron que estaba contra las reglas”.

Durante el tercer capítulo de la serie en Netflix que conmocionó durante las últimas horas, en redes sociales resaltó el combate de 3 minutos en donde la tensión produjo llaves por parte del luchador olímpico en la primera mitad de la contienda:

“Es el ídolo de todo México, pero voy a ganar a como dé lugar (…) lo tengo que traer a mi mundo, y a mi mundo es sin máscaras”, argumentó Brandon Díaz.

Brandon Díaz elimina a Místico en la temporada 1 de la serie Habilidad física 100. Instagram: brandondiaz.mx

El siguiente acto fue desenmascarar a una de las grandes figuras que ha visto el pancracio en México, generando conmoción en los demás participantes que miraban desde las alturas: “Eso es sucio, regrésale la máscara”.

Entre la polémica generada, otro de los luchadores que se encuentran participando en Habilidad física 100 México –como lo es Soberano Jr.- celebró la estrategia empleada por el oriundo de Zacatecas:

Muy bien Brandon (…) se me hace una muy buena estrategia. Nunca dijeron que estaba contra las reglas”, mencionó Soberano Jr tras la contienda entre Brandon Díaz y Místico.

Los 180 segundos concedidos no fueron suficiente para determinar a un ganador, por lo que se añadió 1 minuto más a la contienda que terminó remontando agónicamente Brandon Díaz, haciéndose del triunfo y consiguiendo su sitio en la siguiente etapa; Místico eliminado y fuera de la primera temporada de Habilidad física 100 México.

“Sé que la gente está molesta, pero solamente puedo decirles que en el combate se vale todo”, sentenció el luchador olímpico azteca.

Brandon Díaz se une a los rudos

El eco de la contienda ganada a Místico no paró en la serie, ya que Brandon Díaz compartió con cada uno de sus seguidores en Instagram la relevancia que fue medirse ante Místico, derrotándolo y reconociéndole la trayectoria por un combate que terminará grabado en el recuerdo:

“Toda mi carrera como luchador fui técnico, ahora entiendo que Ser Zacatecano es ser #rudo como mi #perroaguayo El rey sigue siendo el rey por eso agradezco a @caristico_official por el combate más hermoso que jamás podría tener!”

BFG