¡Se acabó! Pato O'Ward deja de ser piloto de reserva de McLaren en Fórmula 1

El mexicano Pato O’Ward ha pedido “amablemente” a McLaren ser relevado de sus funciones relacionadas con la Fórmula 1 para concentrarse en la serie IndyCar.

A principio de año, el regiomontano había sido confirmado por una temporada más como piloto de reserva de la escuadra británica en el Gran Circo, un rol que compartiría con el italiano Leonardo Fornaroli.

Sin embargo, O’Ward, de 26 años de edad, reveló haberle solicitado a Zak Brown, director de la compañía, dejar este papel que tomó inicialmente en 2024, argumentando que no ha tenido descanso en los últimos cinco años ante la cantidad de compromisos que conllevan ser miembro de una escudería de este calibre, al viajar a múltiples Grandes Premios tras completar su campaña en IndyCar.

Pero el otro factor determinante en esta decisión, como lo declaró en el mes de abril, es la generación actual de autos, en el que hay más dependencia de la tecnología eléctrica, algo que no le motiva manejar.

explicó en el podcast Speed Street, del también piloto Conor Daly. Estoy agradecido por las experiencias y todo lo que he aprendido en el mundo de la Fórmula 1. Y obviamente, manejar esos autos, especialmente en los últimos años, ha sido una experiencia increíble, simplemente sentir de lo que son capaces”,

“Pero creo que ahora estoy en un momento diferente de mi vida, y ya no me importa. No hay nada en mí que me impulse a seguir como reserva en la Fórmula 1, porque estoy en un gran momento en la IndyCar. Me encanta la categoría. Ahí es donde quiero estar”.

“Viendo cómo son los autos (de F1) actualmente, no me entusiasma manejar uno, así que he pedido amablemente que me despidan de todos mis servicios en la Fórmula 1”.

O'Ward participó en las prácticas del Gran Premio de México en el último par de años Hector Vivas/McLaren Racing

Con ello O’Ward, quien seguirá con Arrow McLaren en IndyCar en 2027, no participará en las prácticas libres del Gran Premio de México de este año, luego de hacerlo en las dos últimas visitas de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A lo largo de los años, especialmente cuando se convirtió en una de las sensaciones de la serie americana, las preguntas sobre un posible paso a la Fórmula 1 estuvieron constantemente alrededor del mexicano, en especial tras su breve fichaje con Red Bull y su doble rol con McLaren.

Pero en este punto, al tener una idea clara de cómo opera el Mundial de automovilismo, O’Ward ha insistido que IndyCar es el lugar en el que prefiere estar.

Sinceramente, no creo que eso sea para mí”, admitió. “No es un lugar donde pueda decir que haya disfrutado más que en la IndyCar. No es un lugar donde, en este momento, vea mi futuro. Sinceramente, no lo veo”.

Los objetivos pueden cambiar a medida que la vida avanza, a medida que uno adquiere experiencia. Y creo que mi experiencia y el simple hecho de poder ver cómo funciona todo ese mundo y experimentar cómo es el mundo de IndyCar”.