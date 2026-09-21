Alex Padilla no oculta su amor por México: "Siento estos colores" 

Una de las sorpresas de la primera convocatoria de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana fue la inclusión de Alex Padilla, portero del Athletic Club.

El guardameta de 23 años regresa al Tri pese a no contar con regularidad en el equipo vasco, donde actúa como suplente de Unai Simón y no ha sumado minutos en LaLiga esta temporada.

La decisión del nuevo estratega tricolor reabre la pelea por el arco después del retiro de Guillermo Ochoa y coloca a Padilla junto a Raúl Rangel y Óscar García como opciones para los amistosos de la Fecha FIFA.

Álex Padilla regresó a España tras su paso por los Pumas de la UNAM. Actualmente milita con el Athletic Club. Athletic Club

Alex Padilla afirma que “se matará” por el Tricolor

En entrevista con TUDN, Álex Padilla respondió con contundencia a las críticas que ha recibido por su doble nacionalidad y por no tener acento mexicano. El portero dejó claro su compromiso absoluto con el Tri y explicó que siente los colores del país.

No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora en frente de la cámara no me sale, pero soy el primero en que si me tengo que matar por este país (México) lo voy a hacer”, afirmó.

Padilla ha representado a México en todo momento, incluso tiene tatuajes que representan la cultura mexicana y a su familia.

“Al final todos los tatuajes que tengo tienen un significado para mí… este tatuaje me lo hice con 16 años… representa lo que es mi familia para mí, que el 90% de mis familiares son mexicanos, somos mexicanos, y siempre mi madre me lo ha inculcado mucho”, comentó.

Padilla, nacido en Zarautz, España, eligió representar a México por la herencia de su madre y aseguró que está dispuesto a entregar todo por el escudo tricolor.

¿Cuándo jugará su primer partido con Rafa Márquez?

El debut de Rafa Márquez como técnico de México será el sábado 26 de septiembre de 2026 ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Ese encuentro marca también la primera oportunidad de Alex Padilla de ver acción bajo las órdenes del Káiser, dentro de una gira de cuatro amistosos que incluye duelos posteriores contra Perú (29 de septiembre), Estados Unidos (3 de octubre) y Chile (6 de octubre).