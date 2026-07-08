Alerta en F1: FIA investiga alerones de Red Bull y Ferrari por accidentes de Verstappen

La FIA ha encendido las alarmas tras el fuerte accidente de Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña y ha llevado a iniciar una investigación por la forma en que funcionan los alerones traseros tanto del Red Bull como el famoso alerón “macarena” de Ferrari, esto al considerar que podrían ser causantes de inestabilidad y provocar los incidentes del cuatro veces campeón del mundo.

En la carrera en Silverstone, Verstappen perdió el control de su monoplaza en la curva de Stowe debido a un fallo en este componente, justo cuando estaba camino a un podio. Esta no es la primera vez que Red Bull detecta una pérdida de carga aerodinámica, un incidente similar sucedió en la clasificación del Gran Premio de Austria.

Los dos incidentes fueron calificados por Verstappen como peligrosos y, admitió, se estaba cansando de esa situación.

¿Cómo funcionan los alerones de Red Bull y Ferrari en la F1 2026?

El concepto de estos alerones busca reducir drásticamente la resistencia en las rectas. El diseño de Ferrari, por ejemplo, permite que el flap superior rote aproximadamente 225 grados en el sentido de las agujas del reloj, llegando a generar una ligera sustentación.

El sistema de Red Bull es una variante del conocido alerón “macarena” de Ferrari. Este sistema debería permitir tener un mejor deslizamiento ante el viento y es parte de los ingenios de los equipos en respuesta a la aerodinámica activa del reglamento técnico de la Fórmula 1 que entró en vigor en el 2026 junto con las nuevas unidades de potencia.

Pero una posible falla en el funcionamiento de los alerones ha llevado a que la FIA inicie una investigación según ha informado el medio The Race.

Ante la incertidumbre, el director de Red Bull, Laurent Mekies, aseguró que el equipo analiza a fondo lo sucedido y contempla regresar al diseño convencional para el próximo compromiso en Bélgica si no logran asegurar la fiabilidad del mecanismo. Por su parte, Ferrari no ha reportado incidentes mayores con este sistema desde su implementación definitiva.

La FIA ya sostiene conversaciones con los jefes técnicos de ambas escuadras para evaluar el comportamiento de los componentes. Por ahora no existen medidas sobre estos dispositivos, pero si el organismo rector encuentra que son peligrosos podría ordenar su retiro de los monoplazas.