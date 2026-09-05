Pato O'Ward, a remontar; arrancará en lugar 12 en final de IndyCar 2026

Pato O’Ward tendrá que remontar si quiere conseguir el subcampeonato de la IndyCar en 2026, ya que arrancará en el lugar 12 en la final de temporada en Laguna Seca.

El mexicano tuvo un arranque prometedor de entrenamientos ayer viernes al colocarse en tercer lugar en los tiempos, y en realidad, su rendimiento durante la calificación fue competitivo, al imponer sus mejores registros del fin de semana.

Pero su tiempo de 1:09.5544 m. no fue suficiente para avanzar de la fase de grupos, ya que a pesar de acabar a sólo 145 milésimas del más veloz de su segmento, quedó 0.009s por debajo del corte, en séptima posición.

O’Ward avanzará del lugar 13 al 12 por una sanción que cumplirá el brasileño Caio Collet por cambio no autorizado de motor, pero no tuvo mucho por decir sobre lo que pudo faltar para avanzar de fase.

No se sintió mal, pero obviamente no fue suficiente”, expresó a FOX Sports.

Creo que estaba perdiendo más en las Curvas 3 y 4, pero cuando empecé mi segunda vuelta, mis neumáticos traseros ya estaban desgastados. Ahí falló”.

Y es que las diferencias entre todos los participantes en los dos grupos iniciales de la calificación, así como en el Fast 12, no fueron mayores a un segundo.

Parecía que el pentacampeón Alex Palou sería imbatible, luego de encabezar los dos primeros segmentos, pero eventualmente fue Scott McLaughlin quien se quedó con la ‘pole position’, al cronometrar 1:09.1363 m. en el cierre del Fast Six y derrotar al español por 17 milésimas.

Felix Rosenqvist, ganador de la Indy 500 este año, fue tercero en el resultado, seguido de Alexander Rossi.

El danés Christian Lundgaard, quien se despide de Arrow McLaren tras este fin de semana, avanzó al Fast Six para terminar quinto, pero también penalizará seis lugares por un cambio de motor, por lo que arrancará en la posición 11. Esto, a su vez, promoverá a Kyle Kirkwood al sexto sitio de la parrilla, mientras también busca el segundo lugar del puntaje.

David Malukas, quien también está en la pelea por el subcampeonato, tomará la bandera verde desde el sexto lugar.

La final de la IndyCar 2026 arrancará este domingo 6 de septiembre a las 13:00 hrs (Tiempo del Centro de México).