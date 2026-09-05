El mexicano Armando León destaca como goleador en la Primera División de Croacia

El delantero mexicano Armando León se ha convertido en uno de los goleadores del NK Osijek durante el inicio de la temporada en la Primera División de Croacia, donde suma tres anotaciones en seis apariciones con el conjunto europeo.

El atacante llegó recientemente al futbol croata después de su paso por Andorra y ya registra 462 minutos disputados en el campeonato. Sus números lo mantienen entre los principales anotadores de la competencia, pues solamente cuatro futbolistas han marcado más goles que él.

León se incorporó al NK Osijek después de una etapa productiva en el futbol de Andorra, donde defendió los colores del Rangers FC. Ahora, en su primera campaña en Croacia, ha conseguido una rápida adaptación con el equipo.

Armando León jugó con el conjunto esmeralda. Luis Torres/Mexsport

Armando León se formó en las fuerzas básicas del Pachuca

El atacante comenzó su formación en México dentro de las fuerzas básicas del Pachuca y posteriormente pasó por diferentes instituciones y categorías del futbol nacional. Entre los equipos en los que estuvo se encuentran Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas y León.

Con el primer equipo de León disputó nueve partidos entre diferentes torneos. Sin embargo, tuvo una participación más amplia con la categoría Sub-20, en la que acumuló 58 encuentros y consiguió 17 goles.

En 2024 dio el salto al futbol europeo con su llegada al Rangers FC de la Primera División de Andorra, conjunto presidido por el exfutbolista mexicano Marco Fabián de la Mora.

Su producción ofensiva con el club andorrano fue uno de los aspectos destacados de esa etapa. En 56 partidos, León consiguió 43 goles, antes de continuar su recorrido por el futbol europeo.

También disputó la Conference League

Durante su etapa en Andorra, el mexicano también tuvo participación con el Santa Coloma en la ronda de clasificación de la UEFA Conference League. En esa instancia disputó cuatro encuentros y registró un gol y dos asistencias.

Después de su recorrido por el futbol andorrano, León fue fichado por el NK Osijek de Croacia, donde encontró una oportunidad para continuar su carrera en una primera división europea.

Su inicio con el conjunto croata ha sido productivo. El delantero participó en los seis partidos que Osijek ha disputado esta temporada y ya suma tres goles en el campeonato.

León suma tres goles con el NK Osijek

El primer aporte goleador del mexicano llegó en la segunda jornada, cuando consiguió un doblete en la victoria del NK Osijek por 6-1 sobre el NK Rudes. Esa actuación representó sus primeras anotaciones con el club en la competencia.

Su tercer tanto llegó este sábado 9 de septiembre durante la derrota de Osijek frente al HNK Rijeka. Con ello, León mantiene una producción de tres goles después de seis fechas disputadas.

El rendimiento del delantero también coincide con la posición de su equipo en la clasificación. El NK Osijek ocupa actualmente el tercer lugar de la Primera División de Croacia.