IndyCar: Pato O'Ward abre como el tercero más veloz en prácticas en Laguna Seca

El último fin de semana de la temporada 2026 de IndyCar ha comenzado y Pato O’Ward inició fuerte, al ubicarse en tercer lugar en el primer entrenamiento en el circuito de Laguna Seca.

En una semana en la que saboreó el hecho de hacer historia por ser el mexicano más ganador en la historia de la serie, para luego estar en la polémica por el final de una turbulenta relación como coequipero del danés Christian Lundgaard, O’Ward afronta la final de año, en la que busca el subcampeonato por segundo año consecutivo.

Por lo pronto, el regiomontano repitió la tendencia que se vio en varias ocasiones durante este año, al imponer las mejores referencias para su equipo Arrow McLaren y para Chevrolet.

En la primera parte, en la que usó neumáticos duros, registró 1:11.0843 m. para acabar en tercer sitio. Posteriormente, en la fase grupal, O’Ward mejoró a 1:10.1764 m. con el compuesto más suave, que también le dio la tercera colocación.

Curiosamente, el orden de los tres primeros lugares al término de los dos segmentos de la práctica fue el mismo, con el pentacampeón Alex Palou encabezando la tabla de tiempos y Felix Rosenqvist, ganador de las 500 Millas de Indianápolis y quien volverá a ser coequipero de O’Ward en 2027, acabando segundo.

O'Ward nunca ha terminado fuera del Top 10 en Laguna Seca Mike Levitt/Chevrolet Motorsports

El auto se siente bien; es muy divertido conducirlo en estas curvas de alta exigencia de Laguna Seca”, afirmó.

“Intentaremos afinarlo un poco más para mañana y luchar por la ‘pole’”.

Scott McLaughlin y Kyffin Simpson completaron los cinco primeros sitios, en tanto que Kyle Kirkwood y Lundgaard, quienes pelean el subcampeonato con el mexicano, acabaron en las posiciones 17 y 18.

La práctica fue testigo de despistes de varios pilotos, incluyendo Josef Newgarden, quien trompeó en la subida a la colina de la Curva 6 del trazado californiano, y Nolan Siegel, quien se despide de Arrow McLaren tras este fin de semana. El accidente más aparatoso fue cortesía de Santino Ferrucci, quien golpeó la barrera de neumáticos de la Curva 9.

El fin de semana de acción en pista de IndyCar seguirá este sábado con la segunda práctica, programada para las 11:00 hrs (Tiempo del Centro de México), y la calificación, que iniciará a las 14:30 hrs. Habrá un entrenamiento adicional a las 18:10 hrs.

La última fecha de la temporada iniciará el domingo a las 13:00 hrs y se verá en México por ESPN 3, mientras que todas las sesiones estarán disponibles por Disney Plus Premium.