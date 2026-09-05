Karim Benzema quiso volver al Lyon, pero un contrato se lo impidió

Karim Benzema estuvo cerca de protagonizar uno de los regresos más emotivos del futbol francés. De acuerdo con información de L'Équipe, el Olympique de Lyon consideró seriamente la posibilidad de volver a contar con el delantero, quien se formó en el club y comenzó ahí su carrera profesional.

A sus 38 años, Benzema tenía ilusión por regresar al equipo que marcó sus primeros pasos y cerrar su carrera en el club de su infancia. Incluso, según el medio francés, el delantero habría estado dispuesto a jugar una temporada con el Lyon sin cobrar salario.

La posibilidad de volver al conjunto francés no era únicamente un deseo del atacante o de los aficionados. La directiva del Olympique de Lyon también habría analizado seriamente la operación, por lo que el regreso llegó a convertirse en una alternativa real.

¿Por qué Karim Benzema no pudo regresar al Lyon?

El principal obstáculo para concretar el regreso de Karim Benzema no habría sido económico. El delantero consiguió desvincularse del Al-Hilal mediante un acuerdo mutuo y quedó como jugador libre, pero mantiene un compromiso con la estructura de la Liga saudí hasta 2030 como embajador de la competición.

Según la información de L'Équipe, dicho acuerdo actualmente le impediría firmar un contrato profesional con un club de otro país. Esta situación terminó frustrando la posibilidad de que Benzema regresara al Lyon, pese a la disposición del futbolista para hacerlo.

Benzema quería cerrar su carrera en el Lyon

La situación resulta especialmente llamativa debido a que el delantero francés estaba dispuesto a renunciar incluso a un salario para volver a vestir la camiseta del Lyon.

Durante su etapa en Arabia Saudita, Benzema consiguió un campeonato de liga y dos títulos de copa, además de ser reconocido como el mejor jugador de la competición.

Sin embargo, el vínculo del francés con el Olympique de Lyon permanece intacto. El delantero creció en la ciudad y debutó profesionalmente con el club antes de dar el salto al Real Madrid en 2009, donde construyó una de las carreras más exitosas de su generación.

Así, el esperado regreso de Karim Benzema al Lyon quedó frustrado por un compromiso contractual que se extiende hasta 2030 y que, de acuerdo con la información publicada, representa actualmente el principal impedimento para que pueda volver a jugar profesionalmente en Francia.