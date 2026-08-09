Andrés Lillini y su deuda con Pumas: “No pudimos darle algo a la afición”

Andrés Lillini, actual director de Selecciones Nacionales Menores, habló sobre su etapa como entrenador de Pumas durante una entrevista con Julio González, portero que recientemente se incorporó al Club León.

El argentino reconoció que mantiene una deuda pendiente con la afición del conjunto universitario después de perder dos finales durante su gestión. Sin embargo, hizo un balance positivo de su paso por el club, especialmente por el desarrollo de jugadores como Johan Vásquez y Erik Lira, quienes posteriormente se consolidaron en Primera División y disputaron la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Andrés Lillini estuvo en el banquillo de los Pumas de la UNAM antes de integrarse a las estructuras de la FMF. Mexsport

La deuda de Lillini con Pumas

Durante la entrevista, Andrés Lillini recordó su llegada al banquillo de Pumas antes del inicio del torneo Guardianes 2020, después de la salida de Míchel González a pocos días del debut.

Aunque inicialmente no tenía contemplado convertirse en entrenador, las circunstancias llevaron a Lillini a asumir el cargo y, desde su primer torneo, consiguió llevar al equipo hasta la final contra León.

Pumas tuvo la posibilidad de conquistar el campeonato, pero terminó perdiendo la serie por el título. Meses después, el conjunto universitario volvió a disputar una final, esta vez en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders, pero nuevamente se quedó sin el campeonato.

Lillini reconoció que no haber conseguido un título representa una cuenta pendiente con la afición de Pumas. Sin embargo, consideró que su gestión dejó un balance positivo por el trabajo realizado con el equipo y los futbolistas.

Fue una gran deuda pendiente personal porque no pudimos darle a la afición algo, pero, desde el punto de vista del futbolista y del equipo, todo es evaluado al final y ese saldo positivo es el que hoy me lleva a seguir en esto.

Johan Vásquez en Pumas. Mexsport

Las oportunidades de Lillini a Erik Lira y Johan Vásquez

Uno de los aspectos que Lillini destacó de su etapa en Pumas fue la confianza que depositó en Erik Lira y Johan Vásquez.

El entrenador recordó que tomó decisiones importantes para darle un lugar en el equipo titular a ambos jugadores y que, una vez que recibieron la oportunidad, buscó quitarles presión para que pudieran desempeñarse en la cancha.

En el caso de Vásquez, Lillini decidió utilizarlo como central por derecha a pesar de ser zurdo. Con Erik Lira ocurrió algo diferente, ya que el mediocampista ingresó al cuadro titular después de la lesión de Andrés Iniestra.

Lillini explicó que, en ambos casos, les transmitió que tendrían continuidad independientemente de los resultados que obtuvieran en sus primeros partidos.

Te voy a poner y no te voy a sacar. Así que sácate esa mochila de que tienes que demostrar. Hay veces que sale porque el jugador tiene carácter y hay otros jugadores que no pueden con eso. Son seres humanos.

La confianza permitió que ambos jugadores se consolidaran en Primera División y posteriormente dieran el salto a otros equipos.

Johan Vásquez continuó su carrera en el futbol italiano, mientras que Erik Lira llegó a Cruz Azul. Ambos terminaron formando parte de la Selección Mexicana que disputó la Copa del Mundo 2026.

Para Lillini, el desarrollo de estos jugadores forma parte del balance positivo que dejó su etapa al frente de Pumas, pese a que el equipo no pudo conseguir ninguno de los dos títulos que disputó durante su gestión.