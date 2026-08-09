“La era Infantino terminó”, la dura sentencia de Javier Tebas

Javier Tebas lanzó una de las sentencias más contundentes contra Gianni Infantino al considerar que su ciclo como presidente de la FIFA está terminado y exigir una transformación profunda dentro del organismo. Para el presidente de LaLiga, la crisis que actualmente rodea al dirigente suizo no representa un problema aislado, sino la consecuencia de un sistema de gobernanza que necesita ser modificado.

Para mí, la era Infantino terminó”, afirmó Tebas en declaraciones a Le Monde, después de asegurar que desde hace tiempo mantiene diferencias con la manera en que el presidente de la FIFA ha dirigido el futbol internacional.

Infantino se encuentra bajo una creciente presión después del fracaso del proyecto con el que la FIFA buscaba inversión privada para una empresa que gestionaría sus competiciones y contemplaba vender participaciones vinculadas con la Copa Mundial a inversionistas privados.

La FIFA finalmente anunció que no seguiría adelante con esos planes, mientras Infantino ofreció disculpas a las asociaciones nacionales por la manera en que se desarrolló la propuesta.

La marcha atrás, sin embargo, no consiguió terminar con las críticas. Organizaciones como la UEFA y la Federación Inglesa de Futbol han pedido la renuncia del dirigente, aumentando la presión alrededor de su continuidad.

Tebas asegura que el problema viene de tiempo atrás

Javier Tebas rechazó que su postura responda exclusivamente a los acontecimientos de los últimos días y afirmó que lleva tiempo cuestionando el modelo de gestión establecido alrededor de Infantino.

“No digo esto por los acontecimientos recientes; llevo mucho tiempo observando este estilo de gestión”, señaló el presidente de LaLiga.

El dirigente español cuestionó especialmente los proyectos impulsados desde la FIFA y su impacto sobre las competencias domésticas, al considerar que las ligas nacionales forman parte esencial de la estructura del futbol y no deben quedar relegadas frente al crecimiento de los grandes torneos internacionales.

“El futbol no se limita a la élite”, sentenció Tebas antes de dar por concluida la etapa del actual presidente de la FIFA.

Infantino ocupa la presidencia del organismo desde 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter, y desde entonces ha impulsado diferentes modificaciones en las principales competencias internacionales.

“Es apenas la punta del iceberg”

Tebas fue todavía más lejos al señalar que una eventual salida de Infantino no sería suficiente para resolver los problemas que observa dentro de la FIFA.

Este episodio es apenas la punta del iceberg de lo que ha estado ocurriendo dentro de una institución como la FIFA”, afirmó.

“El viejo sistema puede persistir incluso cuando cambian las personas”, advirtió Tebas, quien reclamó la llegada de un nuevo liderazgo acompañado por una nueva gobernanza.

Por ello, el español considera que la discusión debe ir más allá de quién pueda sustituir eventualmente a Infantino. Su expectativa es que una sucesión provoque una transformación real y no solamente un intercambio de nombres en los principales cargos del organismo.

Javier Tebas ya dio por terminada la era de Gianni Infantino. Ahora, según su planteamiento, la interrogante es cuándo podría materializarse su salida y, sobre todo, si la FIFA estará dispuesta a cambiar el sistema que permanecería después de él.