Paolo Maldini revela que Pep Guardiola estuvo a punto de dirigir a Italia

Josep Guardiola estuvo a un paso de convertirse en el director técnico de la Selección de Italia, una bomba que se cocinó en secreto y que el histórico Paolo Maldini se encargó de revelar en una entrevista para el diario Corriere della Sera.

Maldini, en su etapa como directivo de la selección italiana, viajó a Barcelona junto a Leonardo con un proyecto ambicioso bajo el brazo para cambiarle la cara a la Azzurra. La respuesta de Pep fue inmediata y llena de pasión por la pizarra.

Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel”, confesó la leyenda italiana.

El dinero no era problema para Pep Guardiola

Una de las grandes sorpresas de la negociación fue el tema económico. Lejos de las estratosféricas cifras que percibe a nivel de clubes como el Manchester City, Guardiola demostró que su motivación era puramente deportiva y de identidad futbolística para levantar a un gigante dormido.

El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: ‘Denme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta’”, aseguró Maldini.

¿Por qué rechazó Pep Guardiola a la Selección de Italia?

Pese al enorme interés y a tener el plan avanzado, el acuerdo se cayó debido al desgaste físico y mental del entrenador español. El calendario y la alta exigencia en la Premier League terminaron pesando más.

Cansancio acumulado: El estratega venía arrastrando el desgaste de su larga y exitosa etapa en Inglaterra.

Salud y Familia: Necesitaba tiempo para recuperarse plenamente de una operación de espalda.

Tiempo de descanso: El catalán priorizó enfocarse en su vida personal antes de asumir la presión de un banquillo internacional.

Al final, el sueño de ver el 'Tiki-Taka' en el futbol italiano se quedó en un papel firmado con posibles alineaciones, dejando a los aficionados con la duda de hasta dónde habría llegado Italia bajo el mando de Pep.