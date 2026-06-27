Paso perfecto: Argentina va contra Cabo Verde en 16avos del Mundial 2026

Argentina cerró con pasó perfecto y fue el mandón del Grupo J del Mundial 2026, luego de vencer 1-3 a Jordania en el Estadio Dallas, donde Lionel Messi aumentó su legado al llegar a 19 goles en la historia del torneo. Ahora, ‘La Albiceleste’ se enfrentará a Cabo Verde en los Dieciseisavos de final, duelo que se jugará el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Miami, a las 4 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Los dirigidos por Lionel Scaloni fueron los mandones del primer tiempo. Al minuto 6, se les anuló un gol. Giovani Lo Celso hizo un gran movimiento y definió de 'tres dedos', pero estaba en fuera de juego.

Así fue cómo le pegó Giovani Lo Celso para hacer su primer gol en un Mundial Reuters

Jordania 0-1 Argentina. Una falta en los linderos del área fue cobrada por Lo Celso, en un disparo que fue pegado al poste derecho de Yazeed Abulaila al 19’; fue su primer gol del argentino en un Mundial.

Jordania 0-2 Argentina. Un remate de Lautaro Martínez se estrelló en el poste y en el contrarremate Marcos Senesi se aventó de 'palomita' para rematar de cabeza, pero se llevó un contacto en el rostro. Tras revisarse la jugada en el VAR, Martínez engañó al portero y mandó el balón cerca del poste izquierdo al 30’.

Así fue el Jordania 0-2 Argentina del Mundial 2026. Lautaro Martínez cobró el penal Reuters

Argentina tuvo oportunidad de incrementar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición.

Para el segundo tiempo, Jordania tomó mayor posesión del balón y los aficionados empezaron a pedir la entrada de Lionel Messi.

Así cayó el gol de Mousa Altamari para el Jordania 1-2 Argentina en el Mundial 2026 Reuters

Jordania 1-2 Argentina. Gran jugada colectiva, empezaron a triangular, ir de un lado a otro, servicio raso de Ehsan Haddad por el sector derecho y Mousa Altamari se barrió para meter el balón al 55’.

Lionel Messi llegó a 19 goles para seguir haciendo historia en los Mundiales Reuters

Jordania 1-3 Argentina. Messi entró al 59’ y le bastaron 20 minutos para aumentar su legado. De tiro libre, Lionel cobró casi por el centro para llegar a 19 tantos en los Mundiales.