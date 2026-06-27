"La pequeña isla con grandes sueños": Ibrahimović elogia la histórica clasificación de Cabo Verde

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović elogió el desempeño de la Selección Nacional de Cabo Verde tras conseguir su clasificación a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Ahora en su faceta como comentarista deportivo en Estados Unidos, el exdelantero destacó el impacto que ha tenido la selección africana al avanzar de ronda en su primera participación mundialista.

Durante una emisión de su programa de televisión, Ibrahimović describió a Cabo Verde como una "pequeña isla con grandes sueños" y aseguró que historias como la del conjunto africano son las que permanecen en la memoria de los aficionados.

Es una historia hermosa porque la gente no quiere ver lo esperado, quiere ver lo inesperado. Y lo que ha pasado es que vemos a una pequeña isla hacer las cosas bien y clasificarse, y eso es lo que los aficionados van a recordar.

El exjugador sueco señaló que la clasificación de selecciones consideradas pequeñas tiene un mayor impacto que el desempeño de los favoritos, ya que estos últimos simplemente cumplen con las expectativas que existen alrededor de ellos.

En el futuro no vamos a decir: Francia ganó tres de tres en la fase de grupos. Quieres ver a las naciones pequeñas sorprender a la gente. Porque, cuando lo hacen, vas a hablar de eso por mucho tiempo. Y creo que significa más para ellos que para los favoritos.

La afición de Cabo Verde celebra el pase a la segunda ronda del Mundial. REUTERS

Ibrahimović destaca el valor de la clasificación de Cabo Verde

Zlatan cerró su análisis con una reflexión sobre la manera en la que Cabo Verde consiguió el boleto a la siguiente ronda.

El exdelantero planteó la pregunta de si el rendimiento del conjunto africano debería seguir sorprendiendo o si se les debe exigir ese tipo de actuaciones, ante los elogios que han recibido durante el torneo.

Aunque Cabo Verde no ganó su grupo, Ibrahimović destacó que el objetivo principal era conseguir la clasificación y recordó que la forma en la que se obtiene el boleto pasa a un segundo plano.

No es importante cómo te clasificas, es importante que te clasifiques.

Vozinha se convirtió en la figura de Cabo Verde en la Copa del Mundo. Reuters

El camino de Cabo Verde hacia los dieciseisavos de final

La Selección de Cabo Verde se convirtió en una de las sorpresas de la fase de grupos al avanzar en su primera participación en una Copa del Mundo.

Su debut fue con un empate sin goles frente a España, encuentro en el que el portero Josimar Dias "Vozinha" fue la figura del partido.

En la segunda jornada volvió a sorprender al igualar 2-2 frente a Uruguay. Los "Tiburones Azules" tomaron ventaja en los primeros minutos con un gol de Kevin Pina y terminaron sumando un punto ante el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa.

La clasificación se confirmó en la última fecha con el empate sin goles frente a Arabia Saudita, resultado que permitió a Cabo Verde avanzar como segundo lugar de su grupo.

Con ese boleto, el conjunto africano enfrentará en los dieciseisavos de final a la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona del mundo, en busca de prolongar una de las historias más destacadas de la Copa del Mundo 2026.