Jordania vs Argentina EN VIVO, Grupo J del Mundial 2026
Acciones, detalles y descripción de los goles del Jordania vs Argentina, partido del Grupo J del Mundial 2026
Jordania
00
Argentina
1ER. TIEMPO
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela
SUENAN LOS HIMNOS NACIONALES
Jordania acude a la cita ya eliminado. Ali Olwan y Nizar Al-Rashdan son los únicos goleadores que han conseguido batir las porterías de Austria en el primer partido (3-1) y de Argelia
Para este partido, Lionel Scaloni le dio descanso a Messi al tener asegurado el liderato del Grupo J
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Jordania y Argentina, actividad del Grupo J del Mundial 2026!