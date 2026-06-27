Última Hora Impreso de hoy

Jordania vs Argentina EN VIVO, Grupo J del Mundial 2026

Acciones, detalles y descripción de los goles del Jordania vs Argentina, partido del Grupo J del Mundial 2026

Por: Arturo López

Jordania vs Argentina, Grupo J del Mundial 2026
Jordania vs Argentina, Grupo J del Mundial 2026
Jordania vs Argentina, Grupo J del Mundial 2026
Jordania
00
Argentina
Jordania vs Argentina, Grupo J del Mundial 2026
1ER. TIEMPO

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

SUENAN LOS HIMNOS NACIONALES

Jordania acude a la cita ya eliminado. Ali Olwan y Nizar Al-Rashdan son los únicos goleadores que han conseguido batir las porterías de Austria en el primer partido (3-1) y de Argelia

Para este partido, Lionel Scaloni le dio descanso a Messi al tener asegurado el liderato del Grupo J

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Jordania y Argentina, actividad del Grupo J del Mundial 2026!

Temas: