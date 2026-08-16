Sergio Canales vuelve a jugar en El Sardinero con el Racing de Santander

Sergio Canales volvió a disputar un partido oficial con el Real Racing Club de Santander en El Sardinero. El mediocampista español fue titular este domingo en el empate 2-2 contra el Villarreal, en el inicio de la temporada 2026-2027 de LaLiga.

El encuentro tuvo un significado especial para Canales, quien regresó al estadio donde comenzó su carrera profesional después de pasar por diferentes clubes de España y jugar durante tres años con Rayados de Monterrey.

Su regreso a Santander estuvo acompañado por el recibimiento de una afición que volvió a verlo con la camiseta del equipo que lo formó y con el que debutó como profesional.

Canales vuelve al club donde comenzó su carrera

Después de tres años con Rayados, Sergio Canales dejó el futbol mexicano para regresar a España y continuar su carrera con el Racing de Santander, club en el que se formó y al que llegó nuevamente para afrontar la última parte de su trayectoria como futbolista.

Canales había dejado al Racing en 2010 para incorporarse al Real Madrid. Posteriormente, pasó por Valencia, Real Betis y Real Sociedad antes de llegar al futbol mexicano para vestir la camiseta de Monterrey.

Durante su etapa con Rayados disputó 118 partidos oficiales, en los que consiguió 46 goles y 22 asistencias.

Ahora, 16 años después de haber dejado Santander, Canales volvió a El Sardinero para disputar un partido oficial con el Racing.

El mediocampista fue titular en el equipo dirigido por José Alberto López y permaneció 77 minutos sobre el terreno de juego.

El Racing terminó empatando 2-2 contra Villarreal después de haber tomado una ventaja de dos goles durante la primera mitad. Aunque el resultado terminó repartiendo los puntos, el regreso de Canales fue uno de los principales acontecimientos de la jornada para el conjunto verdiblanco.

Sergio Canales llega al Racing de Santander. X: @realracingclub

El mensaje de Canales tras volver a El Sardinero

Después del partido, Canales utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje dedicado al Racing y a la afición tras su regreso al club.

El futbolista destacó lo que representa volver a pisar El Sardinero después de todo lo que ha vivido durante su carrera y volver a hacerlo con la camiseta del equipo donde comenzó su trayectoria profesional.

También recordó los momentos complicados que atravesó durante su carrera, entre ellos las tres lesiones graves de rodilla que sufrió, y señaló que regresar al estadio del Racing representa una recompensa por haber continuado con su carrera.

Después de tantos años, de todo lo vivido en mi carrera, de tres lesiones graves de rodilla y de tantos momentos en los que el camino se hizo cuesta arriba… volver a jugar en El Sardinero, con la camiseta del Racing, con mi gente, es algo que cuesta incluso imaginar.

Canales también destacó el agradecimiento que siente por el camino recorrido y por haber mantenido su carrera a pesar de las dificultades.

Canales vuelve a ser protagonista

El regreso del mediocampista también tuvo presencia en redes sociales. La cuenta oficial de LaLiga compartió un video en el que Canales aparece enfrentando la marca de dos jugadores del Villarreal y consigue salir de la presión con el balón controlado.

La acción se convirtió en uno de los momentos destacados de su regreso al futbol español y mostró al futbolista nuevamente con la camiseta del Racing en un partido oficial.

Con el empate ante Villarreal, el Racing de Santander comenzó su nueva temporada en LaLiga con un punto. El siguiente compromiso del equipo será como visitante frente al Getafe.