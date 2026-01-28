El partido que Djokovic no quiso ganar

El gigante del Abierto de Australia, Novak Djokovic, es capaz de superar a sus rivales, aunque a veces parece estar en la lona. El serbio, máximo ganador del primer Grand Slam del año con 10 títulos, avanzó a las semifinales de este torneo sin ganar un sólo set en sus dos últimos partidos.

En la cuarta ronda del torneo australiano, el joven checo Jakub Mensik se retiró antes de salir a pista por una lesión abdominal, concediendo a Djokovic el pase directo a los cuartos de final.

Djokovic ya se veía de camino a casa Reuters

Este miércoles, ya en cuartos de final, el italiano Lorenzo Musetti protagonizó una de las retiradas más comentadas del torneo. Pese a ir ganando dos sets a cero, Musetti se vio obligado a abandonar por una lesión muscular, permitiendo a Djokovic avanzar a semifinales. El propio jugador serbio reconoció públicamente la fortuna de la situación.

"No sé qué decir excepto que siento mucho por él. Fue, por mucho, el mejor jugador hoy. Yo ya me veía de camino a casa. Estas cosas pasan en el deporte; me ha pasado a mí algunas veces, pero estar en cuartos de final de un Grand Slam, dos sets arriba y en pleno control… es muy desafortunado. Realmente le deseo una pronta recuperación. Él debería haber sido el ganador hoy, sin duda alguna", expresó Djokovic, luego de su afortunada victoria.

En un deporte marcado por la resistencia física, la longevidad competitiva y una notable tasa de partidos completados, los avances de Djokovic por abandono de su rival han sido episodios poco frecuentes, pero llamativos por el contexto en el que ocurrieron. Han tenido impacto directo en torneos de máxima relevancia.

Djokovic suele ganar o perder jugando hasta el último punto Reuters

El antecedente más emblemático se remonta a noviembre de 2014, en la final de las ATP World Tour Finals. Roger Federer, rival de Djokovic en el partido decisivo, anunció su retirada horas antes del encuentro debido a una lesión en la espalda. El walkover otorgó el título al serbio sin que se disputara la final, en uno de los episodios más inusuales del circuito moderno.

Durante casi una década, situaciones similares no volvieron a repetirse en instancias tan avanzadas. Recién en el US Open 2024, Djokovic volvió a beneficiarse de un abandono rival cuando Laslo Djere se retiró durante su partido tras sufrir problemas físicos, con el serbio ya en control del marcador.

Según registros de retiros de Djokovic, el serbio ha abandonado por lesión en Wimbledon 2007, Roland Garros 2005 y 2006, Abierto de Australia 2009 y el más reciente también en Melbourne 2025.

En una trayectoria con más de dos décadas en la élite, estos casos destacan precisamente porque contrastan con la norma: Djokovic suele ganar o perder jugando hasta el último punto.