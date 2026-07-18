¿Para qué quieren equipos? Los técnicos finalistas del Mundial 2026 nunca han dirigido en Primera

El último partido de Lionel Scaloni como futbolista con Argentina fue ante México, por los octavos de final del Mundial 2006. Detrás de esa participación arrastraba el desencanto del fin de ciclo en su amado Deportivo La Coruña, que le avisó que lo mandaría al West Ham. Scaloni fue un defensa por derecha que no tenía una técnica sobresaliente, pero sí mucho ímpetu e intensidad, aunque a veces se desorientaba.

Luis de la Fuente jugaba como defensa por izquierda, principalmente con el Athletic Club. Tuvo una carrera humilde de 17 años sin que los reflectores se enteraran cuando abandonó los tachones de fútbol en la segunda división.

Scaloni y De la Fuente tienen varios arquetipos en común: jugaron de defensa, son disciplinados, ambos poseen un tesón inquebrantable y disputarán la final de la Copa del Mundo como entrenadores sin haber dirigido nunca en Primera División.

¿Dónde comenzó a dirigir Luis de la Fuente?

De la Fuente inició en la sexta división con un pequeño equipo llamado el Portugalete. Pasó por el Aurrerá y luego a las juveniles del Sevilla y el Athletic de Bilbao hasta llegar a Segunda División con el Alavés, precisamente el equipo con el que se retiró en esa misma categoría.

Luis de la Fuente tomó las riendas de España en 2023. Especial

Herido en el sentimiento por lo que creyó un despido injustificado en el Alavés, se refugió en las inferiores de la selección española, con los chicos de la Sub-19 a los que llevó al título europeo apenas comenzó a trabajar.

Una década después de formar talentos en España, le llegó de golpe la oportunidad cuando Luis Enrique fue despedido tras quedar fuera del Mundial de Qatar en octavos. De la Fuente arribó entonces con experiencia, pero ninguna que se relacionara con la Primera División.

¿Dónde comenzó a dirigir Lionel Scaloni?

A Lionel Scaloni le pasó parecido. Cuando De la Fuente cosechaba triunfos con las menores de España, él iba meditando el retiro en el Atalanta. Su afinidad con el fútbol español le hizo recalar en el Mallorca con las juveniles, pero su amistad con Jorge Sampaoli le hacía soñar con ir al Sevilla.

Lionel Scaloni da instrucciones a sus dirigidos desde el área técnica. (Mexsport).

Fue más allá: lo siguió a la Selección argentina, estando a su lado en el Mundial de Rusia 2018, que fue un desastre dentro del vestidor. La salida abrupta de Sampaoli por el mal manejo con los jugadores abrió la puerta desesperada a Scaloni, quien tomó al equipo y comenzó una era próspera.

Al igual que su maestro De la Fuente, no necesitó pasar por la Primera División para tocar la gloria.