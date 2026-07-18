La AFA suspende el futbol argentino por el regreso de la selección tras la final del Mundial 2026

El futbol argentino tendrá una pausa inesperada debido al regreso de la Selección Argentina después de su participación en la final del Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de actividades programadas para el lunes 20 y martes 21 de julio ante la posible movilización masiva de aficionados para recibir al combinado nacional.

La medida busca facilitar los operativos de seguridad y organización ante la llegada del plantel dirigido por Lionel Scaloni, luego del partido por el título mundial, donde millones de aficionados esperan acompañar al equipo durante los festejos.

Partidos del futbol argentino serán reprogramados

La suspensión impactó principalmente en los encuentros previstos para esas fechas dentro del calendario nacional. Diversos compromisos de las distintas categorías del futbol argentino, incluidos partidos del Ascenso, deberán ser modificados para evitar problemas relacionados con los desplazamientos y la concentración de seguidores.

Los clubes afectados tendrán que esperar la confirmación de las nuevas fechas para disputar sus respectivos encuentros pendientes.

AFA prioriza la seguridad por posible festejo masivo

La decisión de la AFA respondió a una solicitud de los organismos de seguridad, quienes advirtieron la posibilidad de una llegada multitudinaria de aficionados a las calles para celebrar junto a la Selección Argentina.

El objetivo es garantizar el orden público, facilitar los operativos y permitir que la recepción del equipo nacional se realice con las condiciones adecuadas.

El impacto de la Selección Argentina en el futbol nacional

La suspensión del calendario refleja nuevamente la relevancia que tiene la Selección Argentina dentro del país. La participación del equipo de Scaloni en el Mundial 2026 no solo genera expectativa deportiva, sino que también tiene consecuencias directas en la actividad futbolística local.

Con esta decisión, la AFA coloca la seguridad y la organización de los festejos como prioridad ante un posible recibimiento histórico para los campeones del mundo.