Didier Deschamps deja a Francia tras 14 años: así fue su historia con la selección

Didier Deschamps dirigió su último partido como entrenador de la Selección de Francia en el encuentro por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026, poniendo fin a un ciclo que se extendió por casi 14 años.

El estratega francés deja el cargo como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol de su país y como uno de los tres personajes que han logrado conquistar una Copa del Mundo tanto como futbolista como desde el banquillo.

La etapa de Didier Deschamps con Francia

Deschamps asumió la dirección técnica de Francia en 2012. Su debut llegó el 15 de agosto de ese año con un empate sin goles frente a Uruguay en un partido amistoso.

Antes de convertirse en seleccionador nacional ya había dirigido al AS Mónaco, la Juventus y el Olympique de Marsella.

Durante su gestión acumuló 187 partidos al frente del conjunto francés, de los cuales 27 correspondieron a la Copa del Mundo.

En ese periodo dirigió a Francia en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026, además de tres Eurocopas y cuatro torneos de la UEFA Nations League.

Deschamps ganó la Copa del Mundo de Rusia 2018 con Francia: Javier Garcia Martino (Mexsport)

Los títulos que conquistó con la selección francesa

El mayor logro de Deschamps como entrenador llegó en la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando condujo a Francia a la conquista de su segundo campeonato mundial.

En su primera participación mundialista como seleccionador alcanzó los cuartos de final. Cuatro años más tarde consiguió el título y, en Qatar 2022, volvió a disputar la final, aunque Francia cayó frente a Argentina.

Su última participación terminó en la Copa del Mundo 2026, donde la selección francesa concluyó su participación en el partido por el tercer lugar.

Además del campeonato mundial, Deschamps conquistó una edición de la UEFA Nations League. También dirigió a Francia en la Eurocopa de 2016, disputada como local, torneo en el que alcanzó la final y perdió frente a Portugal en el tiempo extra.

Deschamps ganó el Mundial como jugador y como entrenador. REUTERS

Uno de los tres campeones del mundo como jugador y entrenador

Con el título obtenido en Rusia 2018, Didier Deschamps ingresó a un grupo exclusivo de figuras que conquistaron la Copa del Mundo tanto como jugadores como entrenadores.

Como futbolista levantó el trofeo en Francia 1998 y, dos décadas después, repitió el logro desde el banquillo.

De esa forma se unió a Mario Zagallo, campeón como jugador en Suecia 1958 y Chile 1962, además de entrenador campeón en México 1970; y a Franz Beckenbauer, ganador como jugador en Alemania 1974 y como director técnico en Italia 1990.

Con el cierre de su etapa al frente de Francia, Deschamps concluye uno de los ciclos más largos y exitosos en la historia de la selección francesa.