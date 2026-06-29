¿Para eso los querían? Ecuatorianos revenden boletos para partido contra México

Durante los últimos días la polémica sobre la distribución de los boletos para el partido de México Vs Ecuador del martes 30 de junio causó revuelo en medios del país sudamericano, sin embargo, a escasas horas del compromiso correspondiente a los 16avos de Final del Mundial 2026, sus propios compatriotas revenden las entradas para el duelo.

México consiguió su boleto a los 16avos de Final como líder del Grupo A, mientras que Ecuador derrotó a Alemania en su último compromiso de la Fase de Grupos y alcanzó a meterse como uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Siendo de los últimos partidos en definirse para la siguiente ronda, México y Ecuador intentarán imponer condiciones ante un Estadio Ciudad de México que busca lucir completamente de verde ante los más de 80,000 aficionados que se harán presentes en las tribunas para este compromiso.

Fue en redes sociales donde una creadora de contenido puso a la venta boletos de diversas categorías para este compromiso del Mundial 2026, mismo que asegura será su último a pesar de que el resultado favorezca al conjunto sudamericano.

¿Quién será el rival en Octavos del ganador entre México y Ecuador?

Las llaves están completamente definidas para los siguientes compromisos, por lo que solamente resta definir a cada uno de los países que será parte de cada una de las Fases. En el lado de la llave del México Vs Ecuador se encuentran Inglaterra y Congo, donde los europeos lucen como máximos favoritos para derrotar a cualquiera que los rete e instalarse en los Cuartos de Final del certamen.

Cabe señalar que el duelo de Octavos de Final entre los ganadores del México Vs Ecuador e Inglaterra Vs Congo también se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México, cotejo que representará su último en la justa veraniega.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG