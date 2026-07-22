Hugo Cuypers llega a Monterrey para cerrar su fichaje con Rayados

Rayados continúa moviéndose en el mercado de fichajes pese a que el Apertura 2026 ya comenzó. Después de debutar con una victoria sobre Santos Laguna, el equipo dirigido por Matías Almeyda sigue reforzando su plantilla con el objetivo de competir por el campeonato y poner fin a una sequía de siete años sin conquistar el título de Liga MX.

Monterrey ya incorporó al uruguayo Diego Rossi y al mexicano Orbelín Pineda. Ahora, el siguiente futbolista en sumarse al plantel es el delantero belga Hugo Cuypers, quien llegó a Monterrey para completar los últimos detalles de su incorporación al club.

Hugo Cuypers ya está en Monterrey para firmar con Rayados

Hugo Cuypers arribó la noche de este miércoles 22 de julio a Monterrey, Nuevo León, donde realizará los trámites finales para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Rayados.

A su llegada, el atacante explicó que uno de los motivos que lo convencieron de aceptar la propuesta fue la afinidad que siente con el futbol mexicano y el proyecto deportivo del club regiomontano.

Creo que la cultura futbolística de México es realmente algo que me identifica. También encaja con mi estilo de juego, y Monterrey es simplemente un club enorme. Además, las conversaciones con el club fueron muy buenas y desde el principio me entusiasmé con la idea de venir.

El delantero también agradeció el recibimiento que tuvo en el aeropuerto, donde fue esperado por un grupo de medios de comunicación para conocer sus primeras impresiones como futuro jugador de Rayados.

Estoy muy emocionado. Miren a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida. Es un honor para mí formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al máximo de sus capacidades.

El goleador del Chicago Fire reforzará el ataque de Monterrey

Cuypers llega procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer, equipo con el que tuvo un destacado inicio de temporada antes del parón provocado por la Copa del Mundo 2026.

El delantero belga se presentó en Monterrey después de firmar una primera parte del campeonato con 13 goles en 11 partidos, números que lo colocaron como el máximo goleador de la MLS antes de la pausa del torneo.

Además de su producción ofensiva, acumuló 990 minutos de actividad con el conjunto estadunidense, consolidándose como una de las figuras del campeonato.

Una vez que complete la firma de su contrato y los procesos correspondientes, Hugo Cuypers se incorporará a los entrenamientos bajo las órdenes de Matías Almeyda para integrarse al plantel de Rayados y comenzar su etapa en el futbol mexicano.