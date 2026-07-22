"Es momento de grabar los nombres de clubes mexicanos en el trofeo de Leagues Cup": Carlos Salcido

Carlos Salcido reconoce el trofeo de la Leagues Cup. Lo analiza con detenimiento y nota que las inscripciones de los campeones hasta ahora son exclusivamente estadounidenses.

Es una copa de doble cara: si se le da la vuelta, los grabados de Estados Unidos y Canadá —las estrellas y las hojas de maple— quedan de cabeza para dejar arriba las grecas prehispánicas de México. Sin embargo, en ese lado aún no hay nada grabado, porque ningún club mexicano ha ganado oficialmente la Copa hasta hoy.

"Es momento de que la Copa se quede del lado mexicano, ojalá ganen los de la Liga MX, ya es momento. Se ve muy feo que solo sean equipos de la MLS los que aparecen inscritos. Esperemos que ya se grabe de este lado y no se le tenga que dar la vuelta", afirmó sobre el torneo que será transmitido por Imagen Televisión.

Carlos Salcido y Efraín "Chispa" Velarde, analista de Imagen TV para la Leagues Cup. ALEJANDRO AGUILAR

Leagues Cup, una rivalidad geográfica

El exseleccionado nacional entiende perfectamente que este torneo potencia la rivalidad regional. La siempre complicada relación futbolística entre México y Estados Unidos se acentúa con una Leagues Cup que toma más fuerza en cada edición.

"Es muy duro ir a jugar a los estadios de Estados Unidos y eso hace que la rivalidad crezca. Es una copa que se tiene que jugar para sentirla, porque ya vienen figuras de talla mundial a disputarla y ojalá que esta vez se quede en México", agregó Salcido.

Carlos Salcido presentó la Leagues Cup en Imagen Televisión. ALEJANDRO AGUILAR

Estrellas internacionales como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Thomas Müller y Son Heung-Min se miden ante referentes de la Liga MX como Keylor Navas, Armando 'Hormiga' González, Carlos Rotondi y Henry Martín, lo que consolida a la Leagues Cup como un certamen de calidad comprobada.

"Creo que el Toluca, por su condición de campeón, es el máximo favorito para ganar la Copa, por encima incluso de los clubes de la MLS con todo y sus figuras. Lo mismo Tigres, que tiene un equipazo, aunque en general hay que cuidarse de todos porque tienen condiciones claras para ganar".