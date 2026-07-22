Robert Lewandowski debuta con Chicago Fire; Luis Suárez le arruina la fiesta

Robert Lewandowski disputó sus primeros minutos como jugador del Chicago Fire en la Major League Soccer (MLS). El delantero polaco hizo su presentación oficial con el conjunto estadunidense después de poner fin a su etapa con el FC Barcelona y cerrar su trayectoria en el futbol europeo.

La incorporación de Lewandowski fue una de las más destacadas del mercado de verano en la MLS y su estreno se produjo tras la reanudación del campeonato, que volvió a la actividad el 16 de julio después del parón provocado por la Copa del Mundo 2026, disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

Lewandowski perdió en su debut. Reuters

Así fue el debut de Robert Lewandowski con Chicago Fire

Lewandowski apareció como titular en la visita del Chicago Fire al Inter de Miami y permaneció 61 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido por Robin Lod.

Durante su debut, el delantero registró un disparo, completó 16 pases y consiguió un regate exitoso en su primer encuentro con la camiseta de The Fire.

Sin embargo, el estreno del atacante polaco terminó con una derrota para su equipo.

Luis Suárez, quien también jugó en el Barcelona, fue la figura del partido al marcar un doblete para el Inter de Miami. El conjunto de Florida se impuso por marcador de 3-2.

Chicago Fire tomó ventaja gracias a un autogol del guardameta Rocco Ríos. Inter Miami remontó con un doblete de Luis Suárez. Al minuto 67, Dithejane empató el encuentro y Preston Plambeck marcó el gol que selló la victoria para Las Garzas.

El palmarés con el que llegó a la MLS

Antes del encuentro, la MLS destacó la trayectoria de Robert Lewandowski, quien firmó contrato con el Chicago Fire hasta 2028.

El delantero llegó al futbol estadounidense después de registrar 629 goles en 829 partidos oficiales a lo largo de su carrera.

En su palmarés acumula 33 títulos, entre ellos 10 campeonatos de la Bundesliga, una UEFA Champions League y tres títulos de liga con el Barcelona en España.

A nivel individual también obtuvo dos premios The Best de la FIFA al mejor jugador de la temporada, además de un reconocimiento como Jugador del Año de la UEFA y diversos títulos de goleo durante su paso por Alemania y España.

Tras concretar su llegada a la MLS, Lewandowski explicó que uno de los factores que influyó en su decisión fue que no se imaginaba defendiendo la camiseta de otro club europeo después de su etapa con el Barcelona, por lo que optó por iniciar un nuevo capítulo de su carrera en el futbol de Estados Unidos.