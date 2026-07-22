Claudio Tapia reconoce la victoria de España sobre Argentina: "Fueron superiores y ganaron bien"

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), reconoció la victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 y aseguró que el conjunto español fue superior durante el encuentro por el título.

A través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, el dirigente argentino llamó a aceptar la derrota con la misma actitud con la que se celebran los triunfos y destacó el esfuerzo realizado por el plantel y el cuerpo técnico durante toda la competencia.

No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias.

Tapia también admitió que perder una final mundialista representa un golpe para una selección acostumbrada a competir por los títulos.

Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo.

Tapia pide respaldo para la selección argentina

En el mismo mensaje, el presidente de la AFA pidió valorar el trabajo realizado por todos los integrantes de la delegación argentina durante la Copa del Mundo.

Recordó que jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo permanecieron más de 50 días lejos de sus familias con el objetivo de representar al país de la mejor manera posible.

Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible. Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón.

Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina de Futbol (AFA), estuvo en el MetLife Stadium en Nueva York para la final de la Copa del Mundo. Reuters

Tapia también pidió a la afición no dejarse influir por versiones que, en su opinión, buscan generar división alrededor del futbol argentino.

Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol. Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta.

Las declaraciones se producen después de que surgieran reportes sobre una presunta investigación del FBI relacionada con la AFA. Ante esas versiones, la Asociación del Futbol Argentino publicó un comunicado el miércoles 22 de julio para negar la existencia de supuestas medidas de restricción contra Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Tapia concluyó su mensaje reiterando que la selección argentina continuará representando al país con orgullo y reafirmó el compromiso del equipo para seguir compitiendo al máximo nivel en los próximos torneos.