Palcohabientes rechazan condiciones del Estadio Ciudad de México para el Mundial 

El pleito legal entre los dueños de palcos y plateas del ahora Estadio Ciudad de México con el inmueble no ha terminado a una semana de iniciar el Mundial 2026, y la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas exige que se cumplan todos sus derechos por los que firmaron hace varias décadas y, no aceptan las nuevas condiciones anunciadas ayer por la sede mundialista.

Tras tres años de batalla legal y la intervención de la Profeco, las autoridades del Estadio Ciudad de México finalmente aceptaron entregar los boletos electrónicos a los palcohabientes para el Mundial 2026. Este añejo conflicto se remonta a contratos de 1962, los cuales garantizan el acceso a cualquier evento por 99 años a quienes financiaron la construcción del inmueble.

El acuerdo definitivo obligó a Grupo Ollamani a desembolsar 62.4 millones de dólares a la FIFA para asegurar estas entradas sin costo adicional. Sin embargo, el acceso viene con condiciones especiales y restricciones operativas impuestas por el organismo internacional. Aunque los propietarios recibirán una compensación del 25% en alimentos y estacionamiento, persisten tensiones por las limitaciones en el derecho de uso y el aprovechamiento de sus espacios.

Los palcohabientes quieren todos sus derechos en el Mundial

En una entrevista en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, Roberto Ruano, Secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, señaló que la reciente comunicación del Estadio Ciudad de México no resuelve los problemas restantes y que las entradas ya estaban ganadas hace dos años, pero aún siguen sin recibirlas. Agregó que ellos no pelean solamente los boletos, sino también sus estacionamientos y el derecho de ingresar sus alimentos y bebidas.

“Mi contrato es muy específico y dice lo que tengo derecho. Un reglamento de un extranjero no me va a decir en mi país que tengo que hacer”, expresó el secretario quien agregó: “mi título dice muchas cosas más que no me quieren dar”.

Sobre el ofrecimiento del descuento para comprar los paquetes oficiales de alimentos y bebidas explicó que, en realidad, se trata de un reembolso para usar en otros eventos: “ahora resulta con el comunicado que con un 25 por ciento de descuento. Tú dirías ‘me van a regresar el dinero’. No. Ese 25 por ciento no es de descuento, es como un cashback que te lo van a bonificar para la siguiente temporada que compres”.

Roberto Ruano indicó además que la administración del ahora nombrado Estadio Ciudad de México escondió información la FIFA al momento de hacer el acuerdo para el Mundial 2026.

“El origen es el estadio que cedió a FIFA sin manifestar lo que dice el contrato, que está obligado a manifestarle a quien le rente, ceda o venda el estadio que hay palcos y plateas. Se hizo con dolo al no mencionar esto con tal de obtener la sede”, finalizó.