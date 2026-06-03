¿Qué liga y equipo aporta más jugadores al Mundial 2026? Te mostramos las cifras

La Premier League se ha consolidado no solo como uno de los productos más rentables en términos comerciales, sino también en cuanto a su competitividad convirtiéndose en el certamen que más jugadores aporta a las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en tan solo una semana.

Si bien en la web oficial de la Liga Premier se contabilizan más de 180 jugadores hay algunos paréntesis que se deben considerar, como por ejemplo que la organización de la competencia inglesa está metiendo en su contabilidad a jugadores que están bajo contrato con equipos de su competencia como el caso del mexicano Edson Álvarez, propiedad del West Ham pero a préstamo con el Fenerbahçe.

Aún así, el conteo de la competencia inglesa es alto y descartando casos como el del mexicano alcanzan 162 jugadores, 60 más que su rival más cercano; la Bundesliga. LaLiga contará con 80 representantes seguida por la Ligue1 de Francia (80) y la Serie A (67).Equipos que más jugadores aportan al Mundial 2026

A nivel global son los clubes europeos los que tienen la mayor cantidad de talento de las selecciones con el Manchester City con 19 jugadores en los diversos listados seguido por el Bayern Munich con 18. Arsenal y el Paris St-Germain ofrecen 17 jugadores a los diferentes equipos. Barcelona con 15 jugadores mientras que el Crystal Palace y el Manchester United otorgan 12 cada uno.

Lee Kang-in celebra la victoria del PSG en la Champions. REUTERS

Liga MX por debajo de la MLS

El futbol mexicano enviará a 26 jugadores al Mundial 2026, superando los registros de Qatar 2022 y Rusia 2018.

Como era de esperarse, la delegación mexicana lidera la lista con 12 seleccionados, destacando la fuerte base que aportan las Chivas, pero el torneo de la Liga MX también aporta jugadores a Panamá y Uruguay.

Sin embargo, la MLS ha superado ya a la Liga MX con 43 jugadores incluyendo a Lionel Messi.