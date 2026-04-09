Padres de San Diego honran a México: La Catrina y el Cempasúchil llegan a su uniforme

En una celebración de su identidad regional, los Padres de San Diego revelaron este jueves su nuevo uniforme MLB City Connect. El diseño no solo busca destacar en el diamante por su estética, sino que rinde un profundo homenaje a la comunidad binacional que une al sur de California con México, resaltando las tradiciones compartidas y el paisaje único de la costa del Pacífico.

La paleta de colores de los uniformes incluye tonos hueso, obsidiana, cempasúchil, aqua y fireberry— está inspirada en los espectaculares atardeceres de la región, el estilo de vida activo de sus habitantes y la rica historia cultural que define a su base de aficionados donde hay un importante número de mexicanos y latinos.

Simbolismo y tradición: Los significados en el uniforme de los Padres

El uniforme está cargado de detalles que honran la memoria y las raíces de la región. Uno de los elementos más distintivos es el parche en la manga dedicado al Día de los Muertos, el cual presenta a La Catrina.

El simbolismo de la nueva indumentaria se manifiesta profundamente a través del patrón de la flor de cempasúchil, la cual aparece en los bordes de las mangas y en las costuras de los pantalones color hueso. Esta flor, esencial en las festividades del Día de los Muertos, ha sido integrada para simbolizar la alegría y la belleza de la vida dentro del concepto binacional del equipo. El papel picado, que es clásico en las celebraciones mexicanas, se incorpora al uniforme.

Por su parte, la gorra complementa el conjunto con un diseño que destaca las letras de la ciudad entrelazadas en colores cempasúchil y obsidiana, las cuales resaltan sobre una corona en tono hueso. En el interior cuenta con un detalle particular: un patrón floral.

¿Qué son los uniformes City Connect?

La serie City Connect de la MLB son uniformes alternativos que busca estrechar el vínculo entre las franquicias y la identidad única de sus sedes. A diferencia de las equipaciones clásicas, estos diseños se sumergen en la cultura local, la historia y el patrimonio de cada comunidad para transformarlos en piezas de arte deportivo.