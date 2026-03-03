Pachuca se desquita con Necaxa y vuelve a los puestos de honor en Liga MX

Pachuca derrotó 2-1 a Necaxa en el inicio de la Jornada 9 en el Clausura 2026 de la Liga MX, adueñándose momentáneamente del cuarto peldaño en la tabla de posiciones y asegurando su sitio entre los 5 primeros una vez que finalice la actividad de esta Jornada doble.

Luego de perder sorpresivamente frente a Mazatlán el fin de semana anterior, Pachuca recibía a un conjunto Hidrocálido que cayó de último minuto frente a León, con gol de su exdelantero Diber Cambindo.

Desde los primeros minutos, los Tuzos tomaron las riendas y Alexéi Domínguez fue el encargado de abrir el marcador de manera temprana.

Pachuca 1-0 Necaxa

Fue en el minuto 14 cuando Domínguez recibió un balón desde la banda de la izquierda y, superando una tibia marca rival, el extremo de 21 años definió a primer poste con violencia, superando a Ezequiel Unsain y poniendo el primero en el compromiso.

Pachuca 2-0 Necaxa

La dinámica se mantuvo sobre la cancha del Huracán y Oussama Idrissi volvió a atacar sobre la banda que le cusa estragos a los Rayos, entrando completamente solo –y con balón controlado- al área para definir hacia el poste más lejano y concretar el segundo tanto de la noche en el 33’.

Pachuca 2-1 Necaxa

Para el inicio de la segunda mitad la dinámica fue distinta, Necaxa realizó diversas modificaciones y aprovechó a unos Tuzos sumamente relajados, por lo que Javier Ruiz ganó la espalda de su marcador para acercarse y soñar con un punto en esta Jornada 9.

Esteban Solari ajustó y ambos conjuntos lograron cortar los circuitos del rival, dejando el 2-1 hasta el pitazo de Katia Itzel García, concretando su quinta victoria en el Clausura 2026 de Liga MX.

Con este resultado, Pachuca es 4° de la general con 17 puntos, sin embargo, podrían bajar un puesto en caso de que esta noche Pumas mantenga su invicto frente a Toluca; Necaxa es 12° con 9 unidades.

Sus rivales para la Jornada 10 del Clausura 2026

Con la encomienda de mantenerse entre los mejores del Clausura 2026, Pachuca no saldrá de la Bella Airosa, mientras que Necaxa regresará a su feudo para tratar de imponerse a Pumas y no rezagarse por completo en la contienda por puestos de Liguilla.

Necaxa Vs Pumas / viernes 6 de marzo, 21:00 horas – Estadio Victoria.

Pachuca Vs Puebla / sábado 7 de marzo, 19:00 horas – Estadio Hidalgo.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Pachuca y Necaxa serán locales en la Jornada 10 del Clausura 2026. Mexsport

BFG