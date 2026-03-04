México muestra poderío en beisbol; buenas sensaciones

La Selección Mexicana de Beisbol venció 6-3 a los Diamondbacks de Arizona en el primer juego de preparación hacia el Clásico Mundial 2026.

En un día soleado en Salt River Fields, campo de entrenamiento de los Diamondbacks, la Selección Mexicana de Beisbol y el equipo local colgaron seis argollas en los tres primeros innings. Ambos abridores, Taijuan Walker (2.1 entradas lanzadas) y Zac Gallen (2 entradas lanzadas), no permitieron anotaciones.

La novena mexicana lanzó la voz de ataque en el cuarto rollo ante la serpentina del diestro Juan Morillo. Fueron cuatro inatrapables consecutivos: sencillos de Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, hit productor de Rowdy Tellez y doblete que remolcó a un par de Nick Gonzales. Tras poner fuera a Luis Urías, Alek Thomas trajo la cuarta carrera con sencillo al jardín central.

Los Diamondbacks respondieron el feroz ataque mexicano en la parte baja del cuarto inning con triple de Jordan Lowlar y rola al cuadro productora de Ryan Waldschmidt ante los disparos de Luis Gastélum, que recibió esas dos carreras.

En el quinto rollo, Arizona se acercó con hit remolcador de James McCann, que llevó al plato a Tim Tawa.

La Selección Nacional amplió su ventaja 5-3 con jonrón solitario de Rowdy Tellez en la octava entrada.

En el noveno episodio, Alejandro Osuna detonó jonrón y aumentó la ventaja nacional 6-3.

Roel Ramírez colgó los ceros de la octava y la novena entrada y, pese a permitir tres imparables, se apuntó el salvamento.

La novena México volverá al diamante hoy para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, a las 14:05 de la CDMX.