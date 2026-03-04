Efraín Juárez no se esconde tras la derrota de Pumas ante Toluca: “Yo no juego a no perder”

El técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, mantuvo la serenidad tras la caída frente a los Deportivo Toluca, aunque dejó claro que perder el invicto no dejó satisfecho a nadie en el vestidor auriazul.

Luego del tropiezo ante los Diablos Rojos, el estratega universitario fue autocrítico y contundente: en Ciudad Universitaria no se celebran las buenas actuaciones sin triunfo.

Todas las derrotas duelen. Aquí no festejamos que se juega bien, aquí se festeja cuando se gana“Pude haber cerrado el partido en el 2-2, echarme para atrás y a lo mejor irme con un punto, pero yo no juego a no perder, ni mi equipo jamás lo hará. Prefiero esta sensación de frustración y tristeza, pero yendo por el partido”, sentenció.

Juárez reveló que tuvo la posibilidad de cerrar el partido cuando el marcador estaba 2-2 y asegurar el empate, pero fiel a su filosofía, decidió ir por la victoria.

Con esta derrota ante Toluca, Pumas dejó escapar el invicto, aunque el mensaje del técnico es claro: el equipo seguirá apostando por un estilo ofensivo y dominante en la Liga MX.